Encontraron en Cipolletti a dos adolescentes que habían escapado de un instituto juvenil

Los habían detectado en la zona del Fortín Primera División y los interceptaron en las cercanías. Reconocieron que se habían escapado de un establecimiento de menores de Mendoza.

Los menores prófugos fueron vistos en el sector del Fortín Primera División. Los interceptaron a pocos metros.

Dos adolescentes que se habían escapado de instituto de menores de la provincia de Mendoza fueron hallados por la policía local en el predio del Fortín Primera División ubicado a la vera de la rotonda de las rutas nacionales 22 y 151, un lugar con amplio parquizado donde también funciona una oficina turística.

El operativo se llevó a cabo el domingo en horas de la tarde, luego de que el Comando Radioeléctrico alertara sobre la presencia de dos jóvenes “con pedido de averiguación de paradero”, por lo que policías de la Comisaría 4ta concurrieron de inmediato al lugar.

Los uniformados procedieron de forma coordinada con móviles de esa dependencia, destacaron desde la fuerza provincial, hasta que en la zona de la colectora de la Ruta 22 , que atraviesa el Alto Valle, localizaron a dos menores de edad, cuyas características coincidían.

Rotonda 23 Set 25

Los jóvenes fueron identificados como J.S.M. (15 años) y T.B.R. (16 años), ambos oriundos de la ciudad de San Rafael, provincia de Mendoza.

Los menores manifestaron haberse ausentado de un dispositivo de resguardo juvenil de esa localidad, se precisó.

Ante la confesión, los policías chequearon el dato y efectivamente, confirmaron que ambos contaban con averiguación de paradero vigente, tramitada por la dependencia especializada de menores de Mendoza.

Inmediatamente se dio intervención a la Fiscalía de turno, al SENAF - Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro- y al médico policial, “garantizando el resguardo integral de los derechos de los adolescentes”. Tras ser examinados por personal de salud, se constató que no presentaban lesiones.

Organizan el traslado a Mendoza

Finalmente, y conforme a las directivas impartidas por la autoridad judicial interviniente, los menores fueron puestos a disposición del Senaf, organismo que procedió a su traslado y alojamiento preventivo en el Hogar CAINA de la ciudad de General Roca, donde permanecerán bajo resguardo y contención institucional.

Allí quedarán albergados hasta tanto se coordine el traslado a la ciudad de origen, donde son requeridos por las autoridades.

“El procedimiento se llevó adelante con total transparencia, contando con la presencia de testigos, y destacándose la rápida respuesta policial, el profesionalismo del personal interviniente y la efectiva articulación con organismos judiciales y de protección de la niñez, asegurando un abordaje integral de la situación”, enfatizaron desde la Policía.