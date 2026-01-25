Alarma en Cipolletti por la desaparición de un hombre

La Policía de Río Negro emitió una alerta para dar con el paradero de Ezequiel Esteban Villordo, de 36 años. Se fue de su domicilio y no saben dónde está.

Tiene 36 años, se fue de su domicilio y desconocen su paradero.

Este domingo, la Policía de Río Negro, en conjunto por el Ministerio Público Fiscal emitieron una alerta para dar con el paradero de Ezequiel Esteban Villordo en Cipolletti . Según dieron a conocer, el hombre se fue de su domicilio y desde ese momento no saben dónde está. Su familia lo busca desesperadamente.

Según detallaron, el hombre es empleado comercial y tiene 36 años. "Se retiró de su domicilio con una bolsa de tela que contenía prendas de vestir y su documento de identidad , desconociéndose su paradero hasta el momento", confirmó el personal policial.

Además, aseguraron que al momento de retirarse no llevaba su teléfono ni dinero en efectivo.

Buscan a Ezequiel Esteban Villordo en Cipolletti

Con respecto a sus características físicas, detallaron que ‍es de contextura delgada, tez morena, mide aproximadamente 1,54 metros, tiene ojos marrones y cabello corto, lacio y negro. Presenta una cicatriz en la ceja derecha y barba.

Además, dieron nuevos indicios de detalles que tiene en su cuerpo: "Posee un tatuaje de una rosa con forma de dólar en el hombro derecho y, en el pecho, el nombre “Milena Denis Villordo” junto a un ángel. Lleva además una cadena de acero quirúrgico en el cuello", describieron.

Al momento de ausentarse de su domicilio, confirmaron que vestía un pantalón de jean azul con desgaste en el frente, remera rosa flúor con la marca “NIZA”, zapatillas blancas de cuerina y cinto de tela beige con bordado de cuero. "Llevaba consigo su documento de identidad, pero no celular ni dinero en efectivo", aseguraron allegados al momento de realizar la denuncia.

De acuerdo a los datos que brindaron familiar en la comisaría, el hombre se retiró de su casa con varias prendas en una bolsa y poseía su documento de identidad. Pero desde ese momento no han podido dar con su paradero ni se han comunicado.

Cualquier información que pueda resultar de utilidad, por favor comunicarse al 911 RN Emergencias o a la dependencia policial más cercana.

Hallaron al argentino que había desaparecido en Punta del Este: pasó toda la noche en el mar

Este viernes por la mañana, y tras un intenso operativo que se extendió desde la tarde noche del jueves, las autoridades lograron hallar con vida a un turista argentino que había desaparecido en Punta del Este, Uruguay.

Fuentes policiales revelaron que el intenso operativo de emergencia comenzó en la noche del jueves en las costas de Punta del Este, tras el alerta de que un turista argentino desaparecido tras ingresar al mar en una moto de agua.

Finalmente Daniel Crisci, de 58 años, fue localizado en la mañana de este viernes en buen estado de salud, según informó la Armada Nacional de Uruguay a Telenoche.

A las 7 de la mañana se comunicó que el hombre había sido hallado con vida, alrededor de las 9 llegó al puerto y media hora después se encontraba declarando ante las autoridades, que por estas horas intentan reconstruir qué sucedió durante las más de 10 horas que el hombre permaneció desaparecido.

Lo encontraron a casi diez kilómetros de la costa, en la zona de Portezuelo. El hombre pasó toda la noche en el agua.