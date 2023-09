Parque Industrial: indignación porque les robaron 5 veces en 10 días

El primer golpe fue el viernes 1 de este mes a las 18:40. Los delincuentes destruyeron el tablero de electricidad del pilar de bajada, cortaron la energía y robaron unos 70 metros de un costoso cable subterráneo, que alimentaba a todas las instalaciones.

El lunes, al caer la noche, volvieron a entrar y robaron partes y accesorios del sistema eléctrico de varios vehículos estacionados en el patio.

El miércoles, cuando ya estaba oscuro, irrumpieron otra vez y se llevaron algunos elementos que hallaron. Al día siguiente, colocaron sensores de movimiento del exterior, que se sumaron al sistema de alarmas que protegen al edificio donde funcionan oficinas y el resto de las dependencias.

Esa misma noche ingresaron por cuarta vez, pero al activarse los nuevos sensores y sonar la alarma, no tuvieron otra que escapar.

El último hecho ocurrió el domingo y no fue necesario que se metieran al terreno, porque desde afuera se apoderaron de varios metros del alambrado que rodea las instalaciones.

Mauro Machiavello, responsable de la compañía, se mostró indignado no solo por las pérdidas económicas que sufrieron, sino porque también el reemplazo de los elementos sustraídos les frena el desarrollo de sus actividades y con ello el cumplimiento de los compromisos asumidos.

“Hace más de una semana que no trabajamos, porque encima estoy pensando qué hacer para que no nos afanen otra vez”, disparó.

Un empresario denuncia robos

Una fuerza sin fuerza

El empresario se manifestó decepcionado con todo lo padecido, pero más aún con las escasas respuestas que le dieron las autoridades, y la poca expectativa de que los hechos puedan ser esclarecidos y menos aún, que no vuelvan a ocurrir.

Es que no carga responsabilidad en la policía, sino al poder político que no equipa a la fuerza y no brinda los recursos necesarios para luchar contra la inseguridad.

“Esto es decadente”, lamentó y pidió reacción a los responsables políticos.

Machiavello tiene la certeza que la fuerza policial atraviesa una severa crisis por la falta de recursos para trabajar y que lo pudo comprobar en los últimos días, cuando asistió a denunciar los robos.

Dice que se entrevistó con varios uniformados y jefes de la fuerza y que todos le manifestaron lo mismo: no tienen elementos para trabajar.

A modo de ejemplo, dijo que cuando fue a presentar la primera denuncia en la Subcomisaría de las 1.200 Viviendas tuvo que volver al otro día porque no les funcionaba la única computadora que tienen para asentar las presentaciones.

Recordó entre otras falencias que “la puerta de la oficina del comisario no tiene picaporte” y que cuando encendieron un caloventor para calefaccionarse “se les bajó la tensión porque los cables son finos”.

Agregó además que involuntariamente escuchó una comunicación por radio (frecuencia policial) que la que alguien de Las Perlas decía que no tenían toner para hacer funcionar la impresora.

Incluso aseguró que de los varios policías que fueron hasta su predio tras ponerlos en conocimiento -Brigada de Investigaciones y el Gabinete de Criminalística- algunos lo hicieron en autos particulares y comentaron que no tenían un móvil oficial disponible. Hasta una chica uniformada apareció caminando, aseveró.

“Así no hay manera de luchar contra el delito. Es como si fueran a Ucrania a pelear con una gomera”, sostuvo.

Ante el desamparo que advirtió en la fuerza anunció que ofrecerán donar cámaras de seguridad para sumar al sistema de monitoreo público. Este martes tenía previsto reunirse con Cristian Blanco, secretario de Fiscalización, e iba a transmitirle el ofrecimiento.

Asimismo, pedirán que instalen una casilla en el Parque Industrial para que funcione un puesto policial de manera permanente.

Robo Parque Industrial 2.jpg

Descarta un ataque personal

Machiavello desestimó la posibilidad de que la serie de robos que sufrió tenga vinculación con un ataque personal, sino que lo adjudicó a simples hechos delictivos perpetrados por oportunistas. Sospecha que actuaron los mismos ladrones en los cinco hechos y que no sería complicado frenarlos llegando hasta el acopiador de metales.

“No hay mucha gente que compre cobre, lo deben comprar dos o tres personas”, aseveró.

Está convencido que con voluntad “si los quieren agarrar los agarran”, pero que la Policía no tiene medios para hacer.

“Están cebados, porque saben que no los van a agarrar porque la policía no tiene medios para perseguirlos y no van a tener consecuencias”, lamentó.

Parque Industrial.jpg

“Policías hay”

Otra alternativa que tiene a mano es contratar policías de adicional, como tienen otras empresas cercanas desde que estalló el rumor de saqueos.

Por eso enfatiza que recurso humano hay. Pero los costos son altos para contar con una custodia policial. Saca la cuenta: le cobran 1.500 por hora, por lo que la permanencia de un uniformados de 18 a 8, que es cuando no queda nadie en la empresa, le costaría por día $21 mil pesos. Y si lo traslada al mes la suma alcanzaría unos 630 mil.

“Si pago lo tengo, es decir que personal tienen. Lo que pasa que la política no baja la guita para equipar a la policía”, subrayó.