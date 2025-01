Pareja de policías en grave conflicto judicial: ella lo denunció por abusar de su hija

Manoseos y autolesiones

En la descripción de los hechos, la mujer narró que mantuvieron un vínculo afectivo durante cinco años y que tuvieron un hijo. Mientras que ella tenía otra hija, que en la actualidad tiene 13 años de edad y quien resulta ser la víctima.

Según relató en la denuncia formalizada el último 3 de enero, descubrió que la menor se autolesionaba severamente en las piernas. Dijo que habló con ella y le preguntó qué le estaba pasando, pero que no le dijo nada.

Entonces comenzó a tratarla con un psicólogo, a quien le manifestó que el padrastro - identificado como VGJR- “le había tocado los pechos y que la tomaba de las caderas”.

La policía describió que notó que su hija comenzó a usar ropa ancha y “siempre andaba cubriéndose los pechos”. Le preguntó si “había sucedido algo más”, pero solo le dijo que “él la tocaba”.

Advirtió que se negaba a hablar del tema, aunque si lo charló con la psicóloga que le siguió el tratamiento.

Hostigamiento y manipulación

Tras enterarse de los hechos, hace un año aproximadamente, la pareja se separó, aunque ella no hizo la denuncia. Adujo que comenzó a “manipularme, a decirme que se iba a matar, que le iba a cagar la vida a mi hijo porque no iba a poder ver mas a su papa o lo iba a tener que ver en la cárcel”.

La mujer advirtió que tiene miedo, ya que “él también es empleado policial; él es muy violento y manipulador desde hace un año casi que ya no estamos juntos pero él prácticamente me maneja la vida con las amenazas de que se va a matar o también porque manipula a mi nene para que el me pida verlo y todo el tiempo le dice que soy yo la que lo va a alejar de él”.

“… ya no sé que hacer, me da mucho temor porque llega a mi casa cuando quiere como si nada, como si lo que hizo no importara”, refirió también. Agregó que “no es una persona estable ya que anteriormente tenia problemas de consumo” y que desconoce “en qué condiciones mentales está actualmente”.

Intervención de la Fiscalía y Jefatura de Policía

En su resolución, el juez Barrera Nicholson le impuso al hombre la prohibición de acercamiento en un radio no menor a 200 metros tanto de su ex pareja como de su hijastra, ya sea en su domicilio, lugar de trabajo, estudio y otros ámbitos de concurrencia.

Además le ordenó abstenerse de producir cualquier tipo de incidente, actos molestos o perturbadores por cualquier medio de comunicación, ya sea escrito, verbal, visual o por cualquier medio de comunicación informático o telemático.

El dictamen judicial le advierte al policía que en caso de no cumplir con las medidas protectorias dispuestas, se solicitará la intervención de la justicia penal por la comisión del delito de desobediencia a una orden judicial.

Asimismo el magistrado estableció que, atento a los hechos denunciados y considerando que ambos son policías, ordenó notificar las actuaciones tanto a la Fiscalía en turno de Allen como también a la Jefatura de policía.

El juez advirtió en este sentido que “existen elementos indicadores que la posibilidad de que se generen hechos de extrema violencia, ambos justiciables son empleados policiales y manejan armas”.