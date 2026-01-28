No podrá acercarse a la novia porque su suegra lo denunció por violento

La madre de la chica hizo la presentación en la Policía. Ambos novios son menores. La Justicia de Paz dispuso medidas para proteger a la chica. Intervendrá la SENAF y el Juzgado de Familia.

Un adolescente de 17 años no podrá acercarse ni contactar por ningún medio a su novia , de la misma edad, por el plazo de 90 días. Además, deberá cumplir un tratamiento psicoterapéutico para erradicar sus conductas hostiles . La chica también deberá requerir asistencia médica o psicológica.

La orden la tomó el Juzgado de Paz de la localidad rionegrina de General Conesa luego de que la madre de la menor hiciera una denuncia en la Oficina Tutelar de la Comisaría 20.

En la presentación, realizada el último sábado 24 de enero, la mujer requirió la intervención de las autoridades para “ evitar que se susciten hechos de violencia” . Además, pidió que notificaran al muchacho denunciado el lunes siguiente, “para tener tiempo de hablar con su hija”.

Medidas para resguardar a la menor

El Juzgado de Paz resolvió dictar medidas para resguardar a la menor con carácter provisorio hasta que tome intervención el Juzgado de Familia de Viedma y disponga su continuidad o el cese, de acuerdo a lo que establece la Ley 3040 y el Código Procesal de Familia rionegrino.

En este marco, se dispuso que el joven no deberá acercarse a la chica a una distancia no menor de 300 metros, tanto a su domicilio y en la vía pública, como en su lugar de trabajo, esparcimiento, casa de familiares.

Juzgado de Paz General Conesa

La prohibición incluye la realización de cualquier acto molesto o perturbador hacia la adolescente y su grupo familiar mediante llamadas telefónicas o mensajes de texto y redes sociales.

Asimismo, como ambos son menores, se convocó “con carácter urgente” a la SENAF Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia) para que tome intervención en el caso. También se solicitó la actuación de la Defensoría de Menores e Incapaces y se convocó a la pareja a audiencias separadas.

Asistencia profesional para los dos

Por otra parte, el Juzgado de Paz conesino estableció que el adolescente deberá realizar “manera obligatoria” tratamientos psicoterapéuticos a través de programas reflexivos, para la “erradicación de la violencia familiar” y con el fin de “abandonar y deslegitimar sus comportamientos violentos”. Deberá recurrir al Servicio de Salud Mental del Hospital local y acreditar su concurrencia.

La chica también tendrá que requerir asistencia médica o psicológica en el sistema público de salud o a organismos no gubernamentales especializados en la prevención y atención de la violencia familiar.

Debido a que se pide la intervención del Juzgado de Familia de Viedma, se les notificó a las partes que en esa instancia tendrán que contar con el acompañamiento de un abogado particular o requerir la asistencia gratuita en la Defensoría Oficial.

La resolución fue notificada a la Comisaría 20 y a los padres de los menores. También se le advirtió al joven denunciado que en caso de incumplimiento de las medidas establecidas podrá ser acusado por desobedecer una orden judicial que prevé sanciones establecidas en la ley 3040, consistentes en arresto, multa o trabajos comunitarios.