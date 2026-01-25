La Policía recuperó los dos vehículos robados en un violento asalto a la arenera NRG

La camioneta estaba en una chacra y el camión en un predio abandonado. Un hombre quedó involucrado por encubrimiento. Buscan al resto de los integrantes de la banda.

El camión robado a la arenera de Allen fue recuperado por la Policía rionegrina en Cervantes.

La Policía rionegrina logró recuperar el camión y la camioneta que una banda de ladrones en un golpe comando se habían apoderado el último 13 de enero del predio de la empresa arenera NRG , que se encuentra en una zona descampada al norte de Allen.

Fuentes de la fuerza destacaron que el hallazgo de los vehículos fue el resultado de una investigación iniciada ni bien se cometió el hecho.

Detallaron que la pesquisa consistió en la realización de “tareas silenciosas”, análisis de pruebas y coordinación entre distintas unidades”.

Camioneta NRG

A partir de las primeras conclusiones de las indagaciones, los especialistas comenzaron a seguir el rastro de los rodados, combinando recorridas en el campo, recolección de información y análisis de registros fílmicos.

Como resultado de ese trabajo, se logró establecer que una de las camionetas sustraídas, una Nissan Frontier blanca, se encontraba oculta dentro de la chacra 285, en jurisdicción de Cervantes, la localidad ubicada a unos cinco kilómetros al este de General Roca y a poco más de 43 de la planta de la firma, dedicada a la provisión de arena para fracking, que actualmente está fuera de servicio y enfrenta demandas laborales.

Un operativo con “vigilancia discreta”

Ante ese dato, la policía montó un operativo de “vigilancia discreta” que permitió confirmar la presencia del vehículo sin generar movimientos sospechosos.

Luego, con el lugar asegurado y bajo orden judicial, se realizó el allanamiento del predio, donde se procedió al secuestro de la camioneta robada. En ese mismo procedimiento también se incautaron teléfonos celulares y un arma de fuego, elementos que aportan datos clave para avanzar en la identificación de los responsables.

Donde estaba el camión

Más tarde, mientras continuaban las diligencias, surgió nueva información sobre el paradero del segundo vehículo. De esta manera, una comisión policial se trasladó hasta un predio abandonado ubicado sobre calle Francia, también en Cervantes.

Allí, tras tareas de observación y verificación, se logró localizar y secuestrar un camión Iveco con grúa que había sido robado en el mismo hecho.

Finalmente, un hombre de 45 años fue notificado por los delitos de encubrimiento y tenencia ilegal de arma de fuego, mientras la investigación sigue en marcha para determinar el grado de participación de otras personas y desarticular por completo la banda que operaba en zonas rurales del Alto Valle.

Operativo vehículos NRG

Por el hecho se inició una causa por robo calificado en despoblado y en banda.

Desde el Ministerio de Seguridad resaltaron el trabajo articulado entre la Brigada de Investigaciones de Allen, la Brigada Rural de Cervantes y General Roca y los gabinetes técnicos, destacando que este tipo de investigaciones permiten dar respuestas concretas frente a delitos complejos y proteger la actividad productiva de la región.

Cómo fue el hecho

La banda que robó los vehículos y algunas herramientas a NRG estaba compuesta por al menos cinco delincuentes. El atracó ocurrió la noche del lunes 12 y los delincuentes actuaron con inusitada violencia contra el sereno, a quien redujeron y golpearon salvajemente. Después dejaron maniatado y encerrado en la garita del acceso a la planta. El hombre estaba cuidando el establecimiento que tiene decenas de vehículos -camiones y camionetas- estacionados.

Posteriormente se apoderaron de los dos vehículos y otros elementos y escaparon. El trabajador pudo liberarse y pedir ayuda alrededor de las 4 de la madrugada de este martes.

Trascendió que estaba muy golpeado y en estado de shock, y que además de la asistencia médica fue contendido por profesionales de la OFAVI (Oficina de Atención Integral a la Víctima de Delito).