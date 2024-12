Juicio por Otoño Uriarte: la sexta audiencia

Live Blog Post

Antilaf rompió el silencio

Germán Antilaf, uno de los acusados por el secuestro de Otoño Uriarte, pidió hablar durante la sexta audiencia del juicio. Dijo ser inocente de la acusación. "Soy ladrón, ni secuestrador, ni violador", dijo a los jueces.

El imputado relató que hizo el día de la desaparición del joven y descubrió su vínculo con los otros acusados. Detalló que "yo soy amigo de Jafri, a Cau lo saludaba y con Lagos no éramos amigos. Con Jafri soy amigo, el trato que tenía al principio era salir a robar y de ahí surgió una amistad".

Aseguró que no tuvo vínculo con la desaparición de la joven. "Yo vivía en San Patricio del Chañar con mi pareja y esos días estábamos en Fernández Oro porque tenía que hacerse unos estudios. Yo lo fui a ver a Jafri esa noche y al otro día, que fue cuando me enteré que la estaban buscando".

germán antilaf caso otoño uriarte (2).jpg

A partir de preguntas de su abogado, Antilaf intentó instalar la hipótesis de que al momento de la desaparición de Otoño, planeaba dar un gran golpe. "Yo les había prometido una casa a uno de mis hijos. Yo soy ladrón, profesional, abro cajas fuertes. Esperaba ganar un dinero importante con Jafri".

Sobre la víctima, dijo que la conocía, pero "nunca hablé con ella". Aseguró que "la veía porque iba a la casa de Cau, que está pegada a la de Jafri".

Por la desaparición de la joven, Antilaf apuntó a la Policía. "Yo les dije en un interrogatorio que ellos sabían qué había pasado, me peleé y me dijeron que me iban a matar. Ese agente renunció a la causa una semana después diciendo que me tenía miedo a mi", declaró.