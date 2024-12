Juicio por Otoño Uriarte, cómo fue la primera audiencia

Live Blog Post

Las primeras pruebas en discusión

Rubén Antiguala, el abogado de José Jafri, adelantó que pondrá en discusión las pruebas científicas que apuntan a su defendido. Manifestó que "la prueba odorológica no es suficiente" porque "no cumplió con estándares de rigor científico". Además, que la prueba de ADN que mencionó la Fiscalía "no conecta a Jafri con el crimen".

El abogado defensor manifestó que "hubo desesperación por buscar culpables" con un "proceso plagado de irregularidades. No hay pruebas".

Antiguala apuntó a la Justicia porque "se ignoró el sobreseimiento" y retomó la acusación con "pruebas absurdas".

"No se podrá demostrar la existencia de un plan previo, el robo de la bici, en qué vehículo fue transportada. Tampoco la violación, ni la eyaculación de Jafri. Tampoco el entierro y desentierro. Y todo lo deberán probar", concluyó.