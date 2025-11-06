Incendio de una camioneta Ram: investigan si fue intencional

El hecho ocurrió alrededor de las once de la noche. Intervino una dotación del Cuartel Central de Bomberos.

Una camioneta Dodge Ram negra se incendió anoche en Neuquén y las pericias buscarán determinar si el fuego fue intencional. El hecho ocurrió en Chrestía y Matheu, al lado de un terreno baldío, cuando Bomberos recibió el llamado de emergencia y una dotación acudió al lugar.

“El aviso ingresó a las 23:28. Al llegar, nos encontramos con fuego generalizado en el habitáculo del rodado, con afectación parcial del motor y las cubiertas”, informó el jefe de Bomberos , Juan Molina a LMC . Fue el cuartel central quien intervino en el procedimiento. El vehículo estaba estacionado y sin ocupantes al momento de iniciarse las llamas.

La radiación calórica también alcanzó a un segundo auto , un Chevrolet Onix que estaba estacionado adelante. “Presentaba daños en las micas y partes plásticas delanteras, producto del calor”, precisó Molina. Por tal motivo comenzaron a extinguir desde adelante hacia atrás.

incendio camioneta ram (2)

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, y el fuego tampoco llegó a producir daños en el cableado o los postes de tendido público.

Durante la inspección inicial, los bomberos observaron restos de polvo químico en la carrocería y el suelo, lo que indicaría que algún vecino intentó apagar el fuego con un matafuegos antes de la llegada de la dotación.

Una vez controlado el incendio, intervino la División Siniestros y el área judicial de Bomberos para realizar las pericias correspondientes y determinar el origen del fuego. “Nos preocupa si existe la posibilidad de un hecho intencional. Se va a trabajar para intentar dar con los presuntos autores, si los hubiera”, señaló la misma fuente. Por el momento, solo se reportaron daños materiales en los vehículos.

incendio camioneta ram (3)

Noche de caos: incendio de una casa, brutal pelea y un hombre apuñalado

La violencia entre personas antagónicas en el barrio Islas Malvinas escaló a tal punto que se registró un incendio y luego un ataque como venganza que terminó con un hombre apuñalado, que permanece internado.

El comisario Rubén Rodríguez, jefe de la Comisaría Tercera, explicó que los disturbios comenzaron alrededor de las 21:30, cuando personal policial fue convocado a inmediaciones de calles Sargento Cabral y Battilana por una riña en la vía pública.

Al arribar, los efectivos se encontraron a una mujer y un hombre que agredían a otro, quien yacía tirado en el suelo y a simple vista presentaba lo que parecían ser varias heridas de arma blanca. Por este motivo, se llamó de inmediato a una ambulancia del SIEN, que trasladó al herido al Hospital Castro Rendón.

Disturbios, incendio y un apuñalado en Islas Malvinas Video Gentileza @rigomovilprensa

En tanto, los efectivos demoraron a los agresores y a su vez se dio intervención a los Bomberos para extinguir el fuego que provenía de una vivienda.

Qué desató el caos

Lo cierto es que aún no se pudo determinar con exactitud qué fue lo que desencadenó semejante pelea, pero algunos trascendidos indicaban que el hombre que fue herido a puñaladas habría incendiado, minutos antes de ser atacado, la vivienda de sus agresores y eso sería lo que terminó con su grave cuadro.

Tampoco se sabe qué motivos tenía la víctima para prender fuego la vivienda de otras personas, pero Rodríguez confió que los involucrados en el hecho se conocían, por lo que queda en evidencia que seguramente había algún problema de larga data entre ellos que desató todo el caos del lunes por la noche.

El foco ígneo pudo extinguirse con la labor de los Bomberos y este martes temprano se comenzó a trabajar junto a peritos para determinar el origen de las llamas y levantar otros indicios.