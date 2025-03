Imputaron y quedaron presas las violentas asaltantes de la taxista cipoleña

Minutos después, con el celular que le habían sustraído a la víctima realizaron una transferencia de dinero desde la cuenta de la damnificada a la de una de ellas. Es en ese momento en el que son aprehendidas por agentes policiales. La inmediatez de la intervención policial permitió recuperar algunos de los elementos robados.

La Fiscalía reunió el mismo sábado el sustento probatorio necesario para requerir la formulación de cargos, que se realizó ayer domingo. Allí, la Jueza de Garantías interviniente dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses y, haciendo lugar al pedido de la acusación, la prisión preventiva de ambas por el mismo plazo.

La madrugada de terror

"Estaba todo oscuro y yo trataba de ir hacia donde había un poco de luz pero ellas pedían ir más allá donde no se veía nada. Y apenas paro el auto, una me pone un cuchillo al costado y la otra me ahorca con un cable y yo intentaba sacármelo", relató la taxista a LMCipolletti.

Tras el ataque, pudo dar aviso y pedir auxilio a sus compañeros y rápidamente llegaron al lugar para socorrerla. La mujer estaba bajo estado de shock por el violento hecho sufrido.

Fueron minutos de terror "y les di todo porque no quería perder la vida", agregó.

Encima la echaron del trabajo

Pero no fue solo el hecho delictivo que sufrió, porque también se quedó sin trabajo.

"Estoy muy mal, porque encima de todo lo que pasé, que tuve miedo de que me maten, de que me robaran, me dio un ataque de nervios, de furia en ese momento y me echaron de la empresa", sostuvo la mujer.

"Ahora de qué voy a vivir", dijo con dolor a LMCipolletti. "Tengo dos hijas y una nieta y soy el sostén de mi casa".