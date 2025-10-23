Identificaron al rionegrino que apareció salvajemente asesinado en Chubut

Se sospecha que fue víctima de un ajuste de cuentas narco. Lo tiraron al mar atado de pies y manos y envuelto en una frazada.

Mario Daniel Giannobile fue asesinado en Chubut. Su cuerpo apareció atado de pies y manos y envuelto en una brazada en una playa de Rawson.

Sigue la conmoción por el cadáver de un hombre, atado de pies y manos y envuelto con una frazada , que apareció en una playa de la localidad chubutense de Rawson .

Medios de esa provincia informaron que la víctima es oriundo de Villa Regina, y lo identificado como Mario Daniel Giannobile , de entre 30 y 40 años.

Se presume que la víctima habría sido asesinada y luego arrojada al mar, pero que luego el oleaje lo sacó a la orilla. El diario Crónica de Comodoro Rivadavia indicó que se sospecha de la participación de dos o más personas y el hecho estaría vinculado, en principio, a un “ ajuste de cuentas narco ”.

Además agregaron que Giannobile habría sido viso noches antes deambulando por el barrio 1000 Viviendas de Trelew.

Hallazgo macabro

El cuerpo lo encontró una pareja que caminaba por el sector de la playa conocida como Magagna. Es un sitio visitado por el turismo, porque entre sus atractivos posee piedras de gran tamaño que se desprendieron del acantilado, en las que artistas tallaron rostros que se pueden observar desde la altura.

Dado que es un lugar de difícil acceso, las autoridades debieron organizar un complejo operativo para retirarlo, con la participación de bomberos, policía y Prefectura Naval Argentina.

Tras la noticia del hallazgo del cadáver, tomó intervención el fiscal de turno Leonardo Cheuqueman, para coordinar las primeras diligencias e iniciar la investigación.

El martes los restos fueron enviados a la morgue para efectuar la autopsia, que reveló que había sufrido golpes en la cabeza que le provocaron la fractura del cráneo, lo que lo habría llevado a la muerte. También presentó diversas heridas "contuso-cortantes" en distintas partes del cuerpo.

Rionegrino muerto Chubut

Por su parte, el diario Jornada indicó que Giannobile tenía antecedentes relacionados a la comercialización de estupefacientes. El propio gobernador Ignacio Torres incluso aseguró que al parecer el fallecido "había participado de una pelea con un delincuente muy conocido de Puerto Madryn".

Otros datos que se conocieron sobre la víctima es que estuvo presente en un allanamiento a una vivienda en Trelew relacionado con una causa por estupefacientes. También que hace algunas semanas atrás había denunciado ser víctima de un robo en Puerto Madryn.

