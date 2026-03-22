Golpe al narcotráfico en el Alto Valle: una selva de marihuana oculta y un despliegue de película

La policía desbarató una mega plantación ilegal que se veía desde la calle. Hubo allanamientos del COER, secuestro de droga procesada y cuatro personas detenidas.

El operativo estuvo a cargo del COER y la Policía de Río Negro. Foto: Gentileza.

Lo que comenzó como una sospecha de vecinos y tareas de observación de una unidad especial, terminó en uno de los operativos más contundentes del último tiempo en el Alto Valle . En el corazón del barrio Ceferino de General Enrique Godoy , una vivienda escondía una actividad que excedía cualquier marco legal: u na plantación de cannabis de dimensiones impactantes que era perceptible incluso desde la vía pública.

Tras semanas de investigación silenciosa, filmaciones y cruce de datos, el Juez Federal Hugo Horacio Greca dio la orden para avanzar. El objetivo no era solo un patio con plantas, sino desarticular un punto de distribución de estupefacientes.

El sábado por la mañana, el silencio de la zona se rompió con un despliegue coordinado entre la División Toxicomanía , la Subcomisaría 65° y el grupo de élite COER . Al ingresar al domicilio, los efectivos se encontraron con una verdadera "selva": 81 plantas de cannabis sativa , algunas de las cuales superaban los tres metros de altura.

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Pero el hallazgo no terminó en el jardín. Dentro de la propiedad, la policía encontró la prueba clave de la comercialización:

122 gramos de cogollos ya procesados.

Envoltorios fraccionados listos para el mercado ilegal.

Dinero en efectivo y teléfonos celulares que serán peritados.

Sin permiso del REPROCANN y con destino judicial

Uno de los puntos que terminó de acorralar a los sospechosos fue la verificación en el sistema REPROCANN. Los investigadores confirmaron que la magnitud de lo hallado no contaba con ningún tipo de autorización legal, lo que derivó en la imputación inmediata de los responsables.

En el lugar fueron identificadas cuatro personas adultas, todas residentes de la vivienda, quienes ahora quedaron a disposición de la Justicia Federal por infracción a la Ley 23.737. Este golpe en el Alto Valle pone de manifiesto el trabajo de inteligencia criminal para frenar el avance del narcomenudeo en la región.

Desmantelaron en Cipolletti una organización narco que producía su propia marihuana

Otro caso se registró este fin de semana en Cipolletti, en el que dos hombres y una mujer resultaron imputados acusados de integrar una organización narco dedicada a la producción y comercialización de marihuana. La maniobra ilegal quedó al descubierto durante los allanamientos realizados días atrás por efectivos de la División Antidrogas de la Policía Federal de Cipolletti en viviendas de los barrios Anai Mapu y 2 de Agosto, situado al lado.

La tarea se llevó a cabo mediante la aplicación de diversas y discretas técnicas de investigación, entre ellas vigilancias encubiertas y seguimientos. Tras casi tres meses de labor, el personal policial logró corroborar que, efectivamente, desde una Vivienda operaba un negocio narco e identificaron a su morador.

Como resultado de los procedimientos, secuestraron marihuana fraccionada para su comercialización, destacándose una cantidad significativa de cogollos y dinero en efectivo en cantidades no precisadas, más una balanza de precisión y teléfonos celulares, detalla el parte policial.