Fue a comprar pan y murió: recompensa de $1 millón a quienes aporten datos

En este contexto fue que la recompensa fue puesta a disposición del Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de contribuir a la investigación para el esclarecimiento del asesinato.

marcha-homicidio-viedma-2.jpg Gentileza VDM Noticias

Justamente, la ministra de Seguridad y Justicia, Betiana Minor se comunicó con el fiscal Guillermo Ortiz para realizar el ofrecimiento y se está a la espera de la solicitud formal por parte del fiscal para instrumentar y hacer efectiva la recompensa.

“No hay nada, lo único que hay son casquillos de balas. Como prueba para incriminar a alguien todavía no hay nada. Entiendo un poco del tema y sé que lo que me dijo el fiscal anoche es la realidad: hasta que no se encuentre, por ejemplo, el arma, no podemos acusar a nadie. Y si hubiera algún acusado se tiene que probar con testimonio”, expresó Fabián Caracciolo, papá de la víctima, al medio VDM Noticias.

"Lo único que quiero es que se haga justicia. Si hay algún testigo que quiera atestiguar algo fehaciente, les pido que se comuniquen conmigo al 2920-15590755. Yo mismo los voy a llevar a la Fiscalía para que declaren ante el fiscal, no ante la Policía, que declaren ante el fiscal para que se resuelva. Lógicamente en el barrio todos tienen miedo, nadie quiere hablar porque tienen miedo a que mañana les peguen un chumbazo en la cabeza", agregó.