Escapó de la policía y descartó una mochila con marihuana que le entregó un camionero

El hombre circulaba en una moto con un cómplice y al ver a los uniformados arrojó el bolso. Testigos vieron cuando el conductor de un camión le habían entregado una caja.

El hombre fue atrado por la policía de Coronel Belisle luego de descartar una mochila con 30 gramos de marihuana.

Un hombre fue detenido por la Policía rionegrina y quedó a disposición de la Justicia Federa l ya que lo sorprendieron con una bolsa de marihuana.

El arresto se realizó el último miércoles alrededor de las 19 en Coronel Belisle , la localidad ubicada la zona del Valle Medio.

Fuentes de la fuerza informaron que el mismo sujeto poco antes había escapado de una patrulla de efectivos que realizaban recorridas de control preventivo.

Un llamado clave

Minutos después se recibió un llamado telefónico en la Subcomisaría 64 alertando sobre dos personas que se desplazaban en una motocicleta y que, en actitud sospechosa, habrían recibido una caja por parte de un camionero, retirándose luego hacia el casco urbano. El testigo precisó que uno de ellos vestía de manera coincidente con el sujeto que había huido previamente.

De inmediato, el personal policial salió en busca de los motociclistas y los interceptó. Pero al momento de la identificación, uno de los ocupantes se descartó una mochila con la intención de quitarse responsabilidades.

belisle.jpg

Sin embargo en presencia de testigos la abrieron y en su interior hallaron una caja de cartón con una bolsa de nylon con una sustancia vegetal de color verde.

Se dio intervención a la Fiscalía Federal, que dispuso la presencia de personal de Toxicomanía, quien confirmó que se trataba de Cannabis Sativa, con un peso total de 31 gramos.

Finalmente, se procedió al secuestro de la sustancia, su traslado con la correspondiente cadena de custodia y a la notificación judicial del involucrado, quedando el procedimiento a disposición de la Justicia Federal. En tanto que del camionero, el supuesto proveedor de la droga, no se brindaron más datos. Tampoco del cómplice que acompañaba al detenido en la moto.