Policiales
Encontraron a la adolescente que lleva una semana desaparecida ¿Cuál es su estado?

Tiene 15 años, padece dificultades en su desarrollo y su familia pide colaboración para dar con su paradero.

La joven estuvo desaparecida una semana.

Una joven de 15 años de edad había desaparecido en General Roca y tras la denuncia se había activado el protocolo de búsqueda con la intervención de la Defensoría de Menores. La joven, B.Ñ. padece retraso madurativo y la familia estaba desesperada intentando dar con su paradero.

Pasadas las 19 de este jueves, desde el Ministerio Público Fiscal informaron que la menor había aparecido: "Informamos que la menor B.N se presentó en una unidad policial" indicaron y agregaron que se encontraba "en buen estado de salud y desde fiscalia se solicitó la intervención de SENAF".

La denuncia la presentaron sus familiares en la Comisaría 47 de J.J. Gómez días atrás

La Policía rionegrina también difundió la búsqueda y el pedido de colaboración y habían precisado que está desaparecida desde el jueves 31 de julio, es decir lleva una semana perdida.

