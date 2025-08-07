Encontraron a la adolescente que lleva una semana desaparecida ¿Cuál es su estado?
Tiene 15 años, padece dificultades en su desarrollo y su familia pide colaboración para dar con su paradero.
Una joven de 15 años de edad había desaparecido en General Roca y tras la denuncia se había activado el protocolo de búsqueda con la intervención de la Defensoría de Menores. La joven, B.Ñ. padece retraso madurativo y la familia estaba desesperada intentando dar con su paradero.
Pasadas las 19 de este jueves, desde el Ministerio Público Fiscal informaron que la menor había aparecido: "Informamos que la menor B.N se presentó en una unidad policial" indicaron y agregaron que se encontraba "en buen estado de salud y desde fiscalia se solicitó la intervención de SENAF".
Te puede interesar...
La denuncia la presentaron sus familiares en la Comisaría 47 de J.J. Gómez días atrás
La Policía rionegrina también difundió la búsqueda y el pedido de colaboración y habían precisado que está desaparecida desde el jueves 31 de julio, es decir lleva una semana perdida.
Leé más
Desmantelan kiosco narco en las chacras de Cipolletti y recuperan vehículos robados
Escalofriante video en una cárcel de Neuquén: lo obligaron a pedir disculpas a punta de cuchillo
Susto para una madre y su bebé recién nacido: le robaron un bolso con estudios médicos
Noticias relacionadas
Lo más leído
Dejá tu comentario