En tiempo récord: la Policía recuperó una motocicleta robada el día anterior

El procedimiento se activó cuando el propietario explicó la ubicación de su rodado sustraído.

Los efectivos de la Comisaría 7º de Cinco Saltos llevaron adelante un operativo en tiempo récord que derivó en la recuperación de una motocicleta que había sido robada el día anterior, el jueves 30 de noviembre. Se trata de una moto Rouser de 200 cc que había sido sustraída en la localidad y que el propietario advirtió sobre la ubicación del vehículo .

Pasadas las 14.30 llegó un llamado al Comando Radioeléctrico solicitando la presencia policial en el barrio 48 viviendas, debido a que un grupo de personas se presentó un el domicilio y exigió la restitución del vehículo robado.

Ante la situación de tensión, el personal de la unidad con la colaboración de la Brigada Rural se presentó en el lugar, entrevistó a los habitantes de la vivienda y realizó recorridos preventivos en los barrios Marleta y Progreso , dónde presumiblemente se podría encontrar la motocicleta .

Como resultado de las tareas de búsqueda y la presencia policial en la zona, el personal policial detectó una motocicleta estacionada en una vereda a las 17.25. El vehículo se encontraba sin chapa patente colocada y estaba colocada frente a una vivienda de la calle Pública Nº1 del barrio Marleta.

Recuperación de la motocicleta y restitución a su dueño

Tras verificar la numeración registral del motor y del cuadro, se confirmó que se trataba del rodado denunciado como robado el 30 de octubre. La Fiscal de Turno dispuso el secuestro del vehículo para su posterior reconocimiento y entrega al titular registral.

Robo en Neuquén y operativo en Cipolletti: recuperan un camión repartidor y un auto

Un alerta sobre un camión repartidor robado en Neuquén, que transitaba las calles de Cipolletti, permitió detener a un hombre con pedido de captura y recuperar otro vehículo robado en la capital neuquina. El procedimiento fue realizado por el personal de la Comisaría 32º de Cipolletti.

Robo en neuquén recuperación en cipo El camión distribuidor de snack fue robado esta mañana en Neuquén y recuperado en el Barrio del Trabajo, Cipolletti.

El operativo policial se activó minutos antes de las 15.00 cuando ingresó un llamado que informaba sobre el robo de una camioneta de reparto, Iveco Daily del tipo furgón blanca, perteneciente a la empresa Pepsico, distribuidora de snacks y bebidas en la región. Según el alerta, el vehículo estaba transitando las calles del Barrio del Trabajo.

El operativo en el Barrio del Trabajo

El aviso motivó un patrullaje inmediato en diferentes sectores de la ciudad, cuando los efectivos lograron identificar a la camioneta en el interior de un domicilio. Un hombre salió con las manos en alto y se procedió a su detención, mientras que detrás salió el propietario de la vivienda, que permitió el ingreso de los agentes.

WhatsApp Image 2025-10-31 at 15.45.58 El Palo rojo también había sido robado en Neuquén capital.

Durante la inspección dentro del inmueble no sólo hallaron la camioneta repartidora de snacks, si no también un Fiat Palio rojo robado en la ciudad de Neuquén el 20 de octubre pasado. El vehículo al ser verificado en el sistema presentaba un pedido de secuestro activo emitido por la Comisaría 3º de Neuquén capital.

Ambos vehículos fueron asegurados y trasladados a la base policial. El hombre fue detenido en el lugar y trasladado de inmediato a la unidad policial para su identificación, quien presentaba un pedido de captura vigente por la Fiscalía de Cipolletti.

WhatsApp Image 2025-10-31 at 15.45.58 (1) La camioneta sustraída pertenece a la empresa Pepsico, distribuidora de snacks y bebidas en la región.

El hombre presentaba un pedido de captura de la Fiscalía de Cipolletti

Los vehículos fueron precintados bajo supervisión de testigos y permanecen resguardados a la espera de una orden judicial que autorice las requisas correspondientes, según lo dispuesto por la Fiscalía.

El procedimiento fue supervisado por personal del Gabinete de Criminalística, que intervino para registrar la escena y preservar la evidencia. También se notificó al fiscal de turno, Juan Escalada, quien impartió las directivas correspondientes para continuar con la investigación y autorizar las actuaciones judiciales necesarias.