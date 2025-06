Echó a la madre de sus hijos de la casa, pero la Justicia lo sacó a él

Destacó que están separados de hecho, y que aunque comparten la misma casa porque no tiene otro lugar dónde vivir, no tienen relación sentimental con él.

Aseguró que le pidió que se fuera de la casa y la amenazó con que “si no me iba me iba a pegar”.

La madre se fue por temor

Ese día, agregó, “cansada de esto agarre 2 mudas de ropa y me fui a la casa de una conocida…”. Sostuvo que “no es la primera vez que pasa esta situación” y que “me ha echado en otras ocasiones y por miedo me retiro de la vivienda, quedándose mis hijos en la casa nuestra”.

Posteriormente supo que JGA no les daba de comer a los hijos y los trataba mal.

“Es una persona violenta y sabe serlo con nuestros hijos, a mi hija mas chica un día la agarro de los pelos de la nada, es una persona muy inestable y hay que hacer lo que él quiere…”, resaltó.

El expediente judicial fue elevado al Juzgado de Paz de Cinco Saltos, cuyo titular Enzo Espejo citó a la vecina a una audiencia el 4 de este mes, en la que ratificó lo manifestado en la denuncia.

Un hombre "violento y bruto"

Lo describió a su ex como “una persona muy violenta, muy bruto en sus reacciones” y que ella “le pidió varias veces que se retire de la casa, pero él nunca lo hizo”.

También aclaró que ella “no tiene donde ir”, que es quien siempre atiende a sus hijos y que cuando sucedió el último incidente decidió irse “por el temor que le haga algo”.

Subrayó que necesita volver a su casa y poder estar con sus hijos, y reiteró que el hombre “también es agresivo con ellos”. La mujer le pidió al Juez que ordene medidas cautelares y le aclaró que “quiero recupera mi casa y que él se retire”.

También aclaró que no quiere que se quede en el terreno, porque está construyendo en el fondo del inmueble “para mis hijos".

Escenario de riesgo para la mujer

Al analizar el caso, Espejo observó en el relato de la víctima “la existencia de graves indicadores de riesgo en la relación intrafamiliar, es decir, aquellas señales de alarma que nos advierten sobre la gravedad o permanencia de la discriminación y violencias en razón del género que pudieran estar padeciendo”.

Sostuvo que se trata de “conductas destinadas a generar un daño y/o perjuicio de forma directa o indirecta” y que su detección temprana “permite implementar medidas para prevenir o anticipar un agravamiento de la vulneración de derechos”, tal como lo definió en una acordada el Superior Tribunal de Justicia provincial.

Por ese motivo, expresó el juez que correspondía tomar medidas cautelares para “garantizar la protección inmediata de la víctima”, aplicando el abordaje con perspectiva de género en clave de derechos humanos.

Explicó en este sentido que de continuar el mismo escenario, tanto la mujer como el resto de la familia continuarían “bajo un riesgo potencial en su integridad psicofísica”, lo que hace temer “un desenlace incierto que es necesario prevenir ante la presunción de que hechos de la misma naturaleza o quizás de una gravedad mayor puedan volver a ocurrir”.

El violento, excluido del hogar

Espejo dispuso la exclusión del hogar del acusado y el “inmediato reintegro” de la vivienda a la mujer. Asimismo le impuso al sujeto la prohibición de acercamiento a una distancia no menor de 500 metros tanto del inmueble como también de los lugares donde transite.

También le advirtieron a JGA que deberá abstenerse de producir incidentes, proferir agravios, realizar actos de hostigamiento o efectuar reclamos personales de cualquier índole y por cualquier medio, incluso mensajes de texto por celular o redes sociales.

Además deberá realizar “de manera obligatoria tratamientos psicoterapéuticos” para abandonar sus comportamientos violentos, y para ello podrá recurrir al área de Salud Mental del hospital de Cinco Saltos.

La mujer también deberá requerir asistencia médica y psicológica, y del mismo modo puede ir al hospital. Las medidas regirán por el término de 90 días y en caso de incumplimiento podrá ser acusado de desobediencia a una orden judicial con intervención del Ministerio Público Fiscal.

La resolución fue informada al Juzgado de Familia para que determine los pasos a seguir en el marco de la ley de violencia familiar, 3040. También se puso al tanto a la Comisaría 43 de Cinco Saltos.