Droga fraccionada para la venta y millones de pesos secuestrados en Puente 83

Allanaron dos viviendas en busca de armas y balas. No las encontraron, pero descubrieron plantas de marihuana y decenas de bolsas de cocaína, además del dinero.

Efectivos del Coer se sumaron al operativo encabezado por personal de la Comisaría 26 de Fernández Oro.

La Policía de Fernández Oro con el apoyo de efectivos del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) allanaron dos viviendas del barrio Puente 83 Norte, a la altura de La Falda, en busca de armas y proyectiles.

El procedimiento sorprendió a los vecinos del sector por su magnitud , dado que involucró a decenas de uniformados y varios móviles de la fuerza. El despliegue se llevó a cabo el último sábado en horas de la tarde, ante un requerimiento presentado por el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti por una causa no precisada.

Si bien no hallaron el material que rastrean, en una de las habitaciones de uno de los domicilios descubrieron un frasco de vidrio con 22 gramos de cogollos marihuana en su interior, tres plantas de la misma especie que crecían en el patio y 5.568.000 pesos en billetes de distinta denominación, además de dos teléfonos celulares , uno marca Iphone y el otro Samsung.

Una mochila cargada de cocaína

La orden judicial también establecía el allanamiento de otro domicilio, ubicado al lado, donde tampoco encontraron armas y cartuchería solicitado originalmente. Sin embargo, en la zona del patio detectaron una mochila de color negro, la que habría sido arrojada al momento de ingresar los uniformados desde la propiedad anteriormente requisada.

Lo sorpresivo fue que dentro de ese bolso había 30 envoltorios de nylon color violeta y 38 color verde que contenían un polvo blanco que los peritajes posteriores determinaron que se trataba de clorhidrato de cocaína, por un peso total de 52 gramos. Junto a la droga también secuestraron varios recortes de nylon color violeta -utilizados para fraccionar la sustancia- y otro Iphone color blanco que se encontraba apagado.

Allanamiento 310126 C

Ante la presencia de los estupefacientes se comunicó el resultado al fiscal Federal Interino de General Roca, Matías Zanona, quien dispuso secuestro sustancia encontrada, el dinero en efectivo, como así también los aparatos telefónicos.

En tanto que se dispuso la imputación de las personas que se encontraban en el primer domicilio, por infracción ley 23737, que sanciona la tenencia y tráfico de estupefacientes. Según se pudo averiguar, una de las más comprometidas sería una mujer que posee cuantiosos antecedentes delictivos.

Allanamiento 310126 B

El operativo contó con la participación de más de 20 efectivos y cinco móviles de la fuerza. Además del personal de la Comisaría 26 y del COER, también intervinieron integrantes de la División Toxicomanía de Cipolletti.