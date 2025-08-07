Desesperada búsqueda de una adolescente que lleva una semana desaparecida

Tiene 15 años, padece dificultades en su desarrollo y su familia pide colaboración para dar con su paradero.

Brisa Nuñez está desaparecida desde hace una semana. La Policía y la Justicia piden colaboración para encontrarla.

Una joven de 15 años de edad desapareció en General Roca y se activó el protocolo de búsqueda con la intervención de la Defensoría de Menores , informó el Ministerio Público Fiscal.

La joven se llama Brisa Nuñez y padece retraso madurativo. Es de contextura física mediana y robusta, cabello largo rojizo, ojos marrones claros, tiene una cicatriz en el brazo izquierdo, mide 1.70.

Se precisó que al momento de ausentarse vestía calza negra y pulóver de algodón negro .

La denuncia la presentaron sus familiares en la Comisaría 47 de J.J. Gómez.

Se pidió a la comunidad que cualquier información comunicarla llamando al 911, dirigirse a la comisaría más cercana, o al teléfono de la fiscalía de General Roca (0298) 15 4231271.

La Policía rionegrina también difundió la búsqueda y el pedido de colaboración y precisaron que está desaparecida desde el jueves 31 de julio, es decir lleva una semana perdida.

Agregaron que entre sus características físicas posee una cicatriz en el brazo izquierdo. También que padece un "grado de discapacidad de retraso madurativo", sostuvieron.