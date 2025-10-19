Confirman la prisión perpetua de Sergio Rebolledo, el femicida de Agustina Atencio

Lo ratificó la Corte Suprema de Justicia. Es la primera condena de un juicio por jurado realizado en Cipolletti que queda firme. El homicidio ocurrió en febrero de 2020 en Catriel.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a prisión perpetua que la Justicia rionegrina le impuso a Sergio Exequiel Rebolledo por el femicidio de la adolescente Agustina Atencio , ocurrido en febrero de 2020 en un sector de la costa del río Colorado, en Catriel.

Rebolledo, entonces de 22 años, había sido detenido en marzo siguiente y el 7 de septiembre de 2021 fue declarado culpable en el primer juicio por jurados de la Cuarta Circunscripción judicial rionegrina, un hecho considerado histórico, en el que doce ciudadanos (más cuatro suplentes) resolvieron por unanimidad la responsabilidad del acusado. “Homicidio agravado por femicidio” fue la calificación.

Días después el juez Marcelo Alcides Gómez , que condujo el debate en el que declararon cerca de 50 testigos y se analizaron diversos informes periciales, lo condenó a la pena máxim a, la única que le cabía por la calificación.

Recursos rechazados dejan firme la pena

La defensa del joven presentó distintos recursos en las instancias provinciales, todas rechazadas. Plantearon una impugnación ordinaria al Tribunal de Impugnación (TI), luego un control extraordinario para que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revise la desestimación del TI, pero el planteo también fue rechazado. Posteriormente elevaron un recurso de queja directamente al STJ. Ese planteo tampoco prosperó por lo que el máximo tribunal convalidó lo resuelto por el Tribunal de Impugnación al ratificar la condena.

Finalmente apelaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), desde donde el último jueves 16 declararon inadmisible el recurso de queja por denegación del Recurso Extraordinario.

Juicio por el femicidio de Agustina Atencio06.jpg Anahí Cárdena

El crimen de Agustina fue espeluznante y generó una enorme conmoción en toda la región, donde se realizaron varias marchas en reclamo del esclarecimiento del hecho. La joven de 17 años desapareció la tarde del sábado 29 de febrero de 2020 y el martes 3 de marzo siguiente encontraron su cuerpo en el río Colorado.

Los investigadores fijaron su mirada de inmediato en Rebolledo. Según la acusación, el imputado la invitó a pasar la tarde en el rio Colorado. La trasladó en su moto, le ofreció bebidas alcohólicas y después intentó tener sexo con ella. Como la víctima se resistió, la golpeó y la dejó caer al agua.

Testigos lo incriminaron

Testigos que declararon en el juicio realizado entre el 2 y el 6 de agosto de 2021 en los tribunales de Cipolletti confirmaron que los vieron juntos en la costa ribereña. También hubo testimonios que revelaron detalles sobre el extraño comportamiento que Rebolledo había mostrado la noche anterior a la desaparición de la joven, durante una fiesta que se realizó el propia casa del condenado. Según afirmaron, hubo un alternado y el anfitrión sacó un arma de fuego con la que efectuó tiros al aire.

También detallaron que lo habían visto alcoholizado e insistente con las mujeres que habían participado del evento, ya que quería bailar con ellas.

Una de las chicas que también estuvo esa noche en la fiesta y contó que le ofreció vino en reiteradas ocasiones y que se mostró insistente en todo momento. También detalló que su actitud era "rara" y la "seguía para todos lados".

Además dijo que al día siguiente la invitó al río a tomar vino, pero ella se negó porque lo había conocido recién la noche anterior.

La versión del condenado

Rebolledo también declaró. Lo hizo en la primera audiencia del debate y aseveró que era inocente. Reconoció que fueron juntos al río, pero que él se fue y la dejó sola porque se iba a encontrar con su novio.

“Ese día hacía mucho calor y yo tenía decidido ir al río. Invité a todos, familiares y amigos, pero no quisieron ir porque estaban entretenidos jugando a la Play. Agustina fue la única que aceptó mi invitación. Nos encontramos en la YPF, pasamos por una despensa a comprar vino, ella compró cigarro y nos fuimos", relató.

Juicio por el femicidio de Agustina Atencio15.jpg Anahí Cárdena

Agregó que estaban tomando bebidas alcohólicas y charlando en la zona de playa, y que Agustina le contó que en el camino habían pasado en frente de la casa de su novio, Fabio Medina, y que los había visto. "Yo no sabía que tenía novio y mientras estábamos charlando la llamó. La escuché que estaba mal, como que él se había puesto celoso", sostuvo.

El joven aseguró que como se había puesto "muy histérica después de hablar con el novio" fueron hasta otra playa algo más alejada. "Ahí seguimos hablando", expresó.

Sin embargo dijo que él decidió retirarse porque Agustina le dijo que "iba a encontrarse con su novio, que vivía cerca".