Tragedia en la Ruta 7: un joven murió y otro resultó gravemente herido tras un violento vuelco

El conductor tenía 2,13 g/l de alcohol en sangre. El Citroën C3 volcó y ambos salieron despedidos; uno murió en el acto.

El fatal accidente en la Ruta 7 a la altura de la Picada 9.

Una madrugada trágica se vivió este domingo sobre la Ruta 7 , a la altura de Picada 9, cuando un Citroën C3 Picasso protagonizó un violento vuelco que terminó con una persona muerta y otra hospitalizada . El conductor iba con un alto índice de alcohol en sangre.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.40, cuando personal de la Comisaría 13°, Bomberos del Cuartel 5, Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar y la División Tránsito Añelo acudieron al lugar tras un llamado que alertaba sobre un vehículo siniestrado al costado de la ruta .

Al llegar, los efectivos constataron la gravedad del hecho: el auto se encontraba volcado sobre la banquina norte, y dos personas habían salido despedidas del habitáculo. Uno de ellos fue hallado con vida y trasladado de urgencia al hospital local; el otro, yacía sin signos vitales, conforme certificó la médica de guardia del nosocomio de El Chañar.

Hospital de San Patricio del Chañar.jpg

El vehículo, un Citroën C3 Picasso gris, era conducido por un joven de 26 años, oriundo de Famaillá (Tucumán), quien resultó herido. Lo acompañaba un hombre de 25 años, oriundo de Guaymallén (Mendoza), quien perdió la vida en el lugar.

De acuerdo con las primeras pericias, el auto circulaba por la Ruta 7 en sentido oeste-este cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control, provocando el despiste y posterior vuelco. La violencia del impacto fue tal que ambos ocupantes salieron despedidos del vehículo.

La Fiscal Lucrecia Sola, de la Unidad Fiscal de Delitos contra las Personas de Neuquén, intervino en el caso. La circulación permaneció cortada en el derivador de Picada 8½ y en el cruce de Ruta 7 y 8 durante varias horas, mientras trabajaba personal de Accidentología Vial, que realizó las mediciones y pericias de rigor.

Entre los elementos secuestrados, la policía informó la documentación del vehículo, dos teléfonos celulares y otros objetos de interés para la investigación. El cuerpo del joven fallecido fue trasladado en la unidad de la Morguera Judicial hacia la sede de Medicina Legal en Neuquén capital, donde se realizaron las tareas correspondientes.

El vehículo siniestrado fue secuestrado y trasladado al predio de la División Tránsito Añelo, a disposición de la fiscalía.

Finalmente, en el hospital local se practicó el test de alcoholemia al conductor, que arrojó un resultado de 2,13 gramos por litro de alcohol en sangre, según el equipo Dräger 7510 AR.

La cifra, muy por encima del límite permitido, confirma la presencia de alcohol como un factor determinante en el siniestro que le costó la vida a su acompañante.

La causa continúa en investigación bajo la carátula de “homicidio culposo en accidente de tránsito”, a la espera de los resultados finales de las pericias mecánicas y toxicológicas.