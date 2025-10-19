Tiene 80 años y le secuestraron el auto por manejar borracho

El operativo se realizó en la Policía caminera situada en el acceso a los puentes carreteros. Una mujer también fue sorprendida con la misma falta, que prevé fuertes multas.

Uno de los dos vehículos secuestrados en el puesto camionero de la zona de los puentes porque sus conductores dieron alcoholemia positiva.

Policías del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti con el acompañamiento de agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), realizaron un operativo de control vehicular sobre la Ruta Nacional 22, en sentido Neuquén–Cipolletti.

Los vehículos, un Ford Fiesta y un Renault Logan eran conducidos por una mujer de 51 años y un hombre de 80 años, respectivamente, informaron fuentes de la fuerza, aunque no precisaron la graduación detectada, ya que de ese depende la severidad de la sanción.

En consecuencia, se procedió a la retención preventiva de los automóviles, como lo establece la normativa vigente.

Renault Logan alcoholemia

Además los infractores deberán enfrentar las sanciones previstas en la ordenanza municipal que adhirió a la Ley Nacional 27.714, conocida como “Alcohol Cero al volante”.

La ordenanza norma, que incorpora la falta al Código Municipal, establece fuertes multas económicas para los infractores, de acuerdo a la graduación alcohólica detectada y sus antecedentes.

Por ejemplo, quién registre entre 0.01 y 0.49 por litro de alcohol en sangre le corresponde una pena de entre 100 y 400 SAM -Sanción Administrativa Municipal- cuyo valor está atado al litro de nafta súper de la estación de servicios YPF del ACA local.

Mientras que de 0.50 a 0.75 se estableció una sanción de entre 500 y 1200 SAM y para los que marquen de 0,76 a 1,00 gramos por litro de sangre deberán pagar lo equivalente a entre 600 y 2.000 SAM, por lo que los montos pueden llegar a alcanzar cifras millonarias.

Reducir factores de riesgo

El espíritu de la denominada ley de “Alcohol Cero al volante” apunta a "reducir los factores de riesgo de carácter objetivo que aumentan la probabilidad de ocurrencias de siniestros viales producidos como resultado del consumo de alcohol, estupefacientes, psicotrópicos o sustancias análogas que alteran la aptitud para la conducción de todo vehículo automotor, motovehículo o medio de transporte automotor cualquiera resulte su característica".

La norma comenzó a ser aplicada en Cipolletti en agosto de 2023. Entre su articulado especifica que cuando se determine "la presencia de alcohol en sangre, la autoridad policial podrá disponer la retención inmediata del conductor de lo que se deberá dejar debida constancia en el acta que a tal efecto se labre".

Asimismo, agrega, el conductor "tiene derecho a que se le realice un nuevo control a los 15 minutos. Asimismo, en caso de no querer someterse al tiempo de espera el conductor puede autorizar a conducir al acompañante que tenga registro habilitante y que después de realizado el test de alcoholemia, no registre presencia de alcohol en sangre. Asimismo, dispondrá de la retención del vehículo hasta que pueda ser conducido por una persona capaz, libre de riesgos".