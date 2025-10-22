Condenaron al conductor de la moto desde donde asesinaron de un balazo a Nicolás Jara

Es Lautaro Villa, quien confesó e irá 8 años a prisión. La pena surgió por un acuerdo entre la Fiscalía, Defensa y Querella. Sigue prófugo Williams Ramírez, acusado de ser el autor de los disparos.

Williams Marcelo Esteban Ramírez sigue prófugo por el crimen de Nicolás Jara ocurrido en Cipolletti en noviembre de 2023. Su cómplice fue condenado y pasará varios años en prisión.

El espantoso crimen de Nicolás Jara, el adolescente de 15 años que murió víctima de un tiro en la cabeza cuando estaba en su casa del barrio Villarino, tiene un primer condenado . Se trata de Lautaro Agustín Villa , de poco más de 20 años, quien recibió una pena de 7 años de prisión por el hecho, pero como tenía antecedentes delictivos le totalizaron 8 años.

Villa conducía la moto desde donde Williams Marcelo Esteban Ramírez , que aún permanece prófugo , el principal sospechoso de haber sido el autor del balazo mortal.

El joven reconoció haber participado en el hecho ocurrido el 25 de noviembre de 2023 y aceptó la pena en un juicio abreviado consensuado entre el fiscal Diego Vázquez, el defensor Oficial Marcelo Caraballo y el abogado Leonel Herrera Montovio, representante de la familia de la víctima que se constituyó como querellante.

No había ido a matar

El acuerdo contempló una modificación de la calificación legal, ya que la imputación inicial fue por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”, pero mudó a una más favorable para el acusado: “partícipe primario del delito lesiones graves, agravadas por el empleo de arma de fuego”.

El cambio de la figura, que permitió cerrar la causa y fue acompañado por la querella, surgió tras el análisis de la información y declaraciones recabadas en la investigación que llevó a determinar que Villa llevó a Ramírez para asustar o herir al hermano del menor asesinado, con quien había tenido un altercado poco antes, pero no había convenido ir a matar a nadie.

El uso de ese criterio está previsto en el Artículo 47 del Código Penal argentino, que expresa que “Si de las circunstancias particulares de la causa resultare que el acusado de complicidad no quiso cooperar sino en un hecho menos grave que el cometido por el autor, la pena será aplicada al cómplice solamente en razón del hecho que prometió ejecutar”.

Dos testigos, que estuvieron en el lugar al momento del ataque, sostuvieron esa hipótesis.

El tribunal integrado por los jueces Guillermo Maquero Lazcano, Marcelo Gómez y Guillermo Merlo avalaron la propuesta de las partes y dictaron el fallo en esos términos.

Valoraron el trabajo realizado por la Fiscalía, la Querella y la Defensa para alcanzar la salida alternativa, que permitió que “se dejara de lado la imputación más grave que se hiciera en la formulación de cargos, y se pasara a un cambio en el hecho y en el encuadre legal más favorable para el acusado, lo que permitió formalizar el cierre de la causa”.

Agregó en la misma línea respecto al juicio abreviado que su finalidad pretende “agilizar los tiempos del proceso, es buscar una salida que simplifique el trámite, dándole una respuesta a la víctima. En tanto que el imputado recibe una sanción “proporcional al hecho”.

Un sangriento ataque por venganza

El móvil del ataque que le costó la vida a Nico Jara fue la venganza. La versión se comentó tras el hecho y la ratificó el fallo condenatorio de Villa.

La investigación arrojó que la madrugada de ese 25 de noviembre de 2023 Ramírez, que actualmente tiene 25 años, había tenido un conflicto con el hermano del menor víctima que derivó en una pelea a golpes.

En represalia, minutos después del mediodía de ese mismo día ambos jóvenes a bordo de una moto pasaron frente a la vivienda de Jara, ubicada cerca del cruce de las calles Jorge Newbery y Esquiú, y desde el asiento de atrás Ramírez sacó un arma de fuego considerada de guerra y disparó al menos 12 balazos. Uno de los tiros impactó en la zona de la frente del adolescente, que le causó la muerte.

Afiche Williams Ramírez

Luego ambos motociclistas escaparon. Villa fue detenido, pero Ramírez escapó y aún nos ha sido atrapado.

La familia de la víctima realizó varias marchas para reclamar su detención y realizaron pegatinas de afiches con el rostro del prófugo. Incluso ofrecieron una recompensa para quien aportara datos certeros que permitieran ubicarlo. En tanto que el Ministerio Público Fiscal extendió la búsqueda a todo el país.

Ya había sido condenado por otra balacera

Pocos meses después del crimen de Nico Jara, Lautaro Villa estuvo involucrado en otro hecho muy similar ocurrido el mediodía del 2 de febrero de 2024: junto a un cómplice identificado como Sergio Guajardo y a bordo de una moto, atacaron a balazos a una vecina del barrio 1200 Viviendas.

Los disparos fueron efectuados por Villa con una pistola 9 mm y la mujer salvó su vida de milagro.

Ambos fueron apresados e imputados. Pero admitieron su culpa en un juicio abreviado. Guajardo fue condenado un año y seis meses de prisión efectiva con declaración de reincidencia; mientras que Villa recibió una pena de tres años y seis meses de prisión, unificada con una sentencia previa, totalizando tres años y siete meses de prisión efectiva.