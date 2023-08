Cinco Saltos: organizaban saqueos por redes y fueron detenidos

Pero también llegó a las autoridades policiales, quienes organizaron un operativo que dio como resultado la detención de los sospechosos durante la jornada del domingo.

Hay un nombre del supuesto instigador, pero se presume que utilizó una identificación falsa para no verse comprometido.

La convocatoria difundida en la publicación era para el lunes por la mañana y contenía una especie de "instructivo" de actuación.

Precisaba que el objetivo era la “Cooperativa chica”, ubicada sobre la avenida Cipolletti y que la gente debía reunirse a las 10:30 en una plaza cercana. Desde allí marcharían hacia el comercio. Sugerían llevar gorros, cuellos o barbijos para ocultar sus rostros.

Aconsejaban "entrar tranquilos y despacio como si no pasara nada y de ahí una vez que estemos muchos adentro empezamos a llenar mochilas, bolsos, autos, changuitos, etc".

Además pedía "no lastimar a nadie", aunque aclaraban que "si tocan a uno de nosotros si, sino no" y "no tocar los bolsos de la gente mayor".

Fuentes policiales indicaron que los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal.