Cayó un delincuente rionegrino, prófugo hace cinco años, caminando por Parque Industrial

Su declaración de rebeldía y pedido de captura habían sido dictados en 2020 y desde entonces no se tenían noticias del delincuente.

Un delincuente que llevaba cinco años prófugo de la justicia rionegrina fue detenido en las últimas horas, mientras deambulaba por las calles del sector Parque Industrial Neuquén.

La detención del hombre se dio en horas de la mañana del jueves, alrededor de las 10, cuando bicipolicias realizaban patrullajes preventivos y pasaban casualmente por la intersección de calles 2 y 7 de dicho sector.

Durante el patrullaje y en esas inmediaciones, los uniformados decidieron identificar a un hombre que caminaba por la zona, de 48 años, y al ingresar los datos personales que brindó voluntariamente en el sistema policial, tomando comunicación con la División Centro de Análisis Estratégico y Monitoreo, el operador de turno informó que el sujeto poseía un pedido de captura vigente desde el 13 de marzo de 2020.

Comisaría 20 de Parque Industrial de Neuquén.

La declaración de rebeldía había sido dictada por la jueza rionegrina María Agustina Bagniole, quien había ordenado su detención. No obstante esto, no se pudo conocer a qué tipo de causa o causas estaría vinculado.

De igual manera, ante esta situación, el individuo fue inmediatamente demorado y trasladado a la Comisaría 20, a cargo de esa jurisdicción. Allí permanece detenido, a disposición de la justicia neuquina, que deberá tomar contacto con la rionegrina y disponer una audiencia para que se ordene su traslado a la provincia vecina a la brevedad.

Tenía pedido de captura federal por estafas y fue capturado

Un hombre con pedido de captura federal por estafas fue detenido en Las Lajas esta semana cuando intentaba pasar desapercibido en una villa rural. Había llegado desde la capital de Neuquén en un taxi y, según la investigación, planeaba cruzar a Chile al día siguiente. Quedó alojado en Zapala a la espera de ser trasladado a Buenos Aires.

Ocurrió en la Villa Rural La Buitrera, de pocos habitantes, cuando una vecina notó días atrás que el hombre se había instalado en uno de los departamentos y llamó a la Policía.

Con esa información, los efectivos ubicaron al hombre cuando salía de la vivienda. Durante la identificación, presentó un documento de la República de Chile, cuyos datos no coincidían con los registrados en la orden de captura, por lo que fue demorado y trasladado a la dependencia para verificar su identidad.

estafas pedido de captura chile

El hombre —identificado luego como Marcelo Fernando Martínez Alarcón— fue demorado ahí mismo. No opuso resistencia. Según las primeras averiguaciones, había llegado ese mismo día en taxi desde Neuquén capital al paraje y su plan era cruzar a Chile a la mañana siguiente.

Si bien había logrado escapar durante meses, no contaba con el detalle mínimo: en los pueblos, las caras nuevas nunca pasan desapercibidas. Por eso fue clave la coordinación entre los vecinos y las autoridades policiales.

"El operativo se llevó a cabo luego de que un vecino se presentara en la unidad policial para informar que había observado en un domicilio, a un hombre cuyas características coincidían con las difundidas por las autoridades a través de un comunicado institucional", informó la Policía.