En ambos casos, los registros se realizaron en las categorías 38 y 41. Mientras la primera abarca las telecomunicaciones, la segunda incluye servicios cuyo propósito sean la “diversión y el entretenimiento de personas, incluidos los programas de radio y televisión”. Todos los nombres de las series de Pol-Ka fueron registrados con estas dos categorías.

Tanto “Femicidios” como “No es No” son los posibles nombres de un proyecto que está en etapa de producción. El mismo relataría casos de femicidios como el de Wanda Taddei y el de María Soledad Morales.

Cabe recordar que el #NoEsNo surgió por primera vez con fuerza en las redes cuando Calu Rivero publicó una carta denunciando haber sido abusada por Juan Darthés, en tiempos que el actor protagonizaba Simona, tira de Pol-Ka. La productora decidió mantener al actor en su papel, por lo que hoy las inscripciones de los términos generan repudio en ciertos sectores.

Desde Pol-Ka indicaron que "cuando Adrián Suar tiene una idea, un proyecto, se junta con su equipo de producción y dice qué tipo de programa quiere hacer. Por ejemplo: 'Tengo ganas de hacer los 15 casos reales y más emblemáticos de femicidios en la Argentina'. Se habla sobre los casos que le gustaría contar y, lo primero que se hace cuando vas a hacer un programa de televisión, es registrar el nombre. Cada programa puede tener entre dos, tres y cuatro nombres, porque vos no se sabe cómo se va a llamar al final. Entonces se decidió registrar 'Femicidios' y 'No es No'. Esto se habló en 2017, y en 2018 se registran los nombres para el uso habitual que hace Pol-ka: un programa de televisión".

"No es para hacer remeras o un restó que se llame No es No. Todos pueden seguir diciendo y titulando con esas frases y nadie tiene que pagarle a Pol-ka. El registro es para hacer un programa de televisión. Si vos tenés una productora y querés usar ese nombre, te van a decir: "No, Pol-ka ya lo tiene registrado", explicaron.

En las redes, varios internautas salieron a criticar la decisión de la productora.

Embed Pol-Ka registró "Femicidios" y "No es no" como marca QUE TRISTE QUE PARA LOS QUE ALGUNOS ES UNA TRAGEDIA, PARA OTROS COMO SCISILIANI Y SUAR SEA UN NEGOCIO!!!!! — Laura Chavez (@lauluky999) 22 de enero de 2019

Embed Lo hace para ampararse pues los utilizará para una tira y eso no implicaría que el general lo siga utilizando? Igual sería raro pues se utiliza para casos verídicos.

No sé, al límite ... — Prisca Bárbara Brusau (@PBrusau) 22 de enero de 2019

Embed Lo de Adrián Suar es posta??? Ojalá las actrices le hagan un buen boicot a sus productos. Ojalá... — Vanesa Escoda (@VanesaEscoda) 22 de enero de 2019

Embed A lo largo de la historia, los hombres se han apropiado de las vivencias, luchas, logros y tristezas de las mujeres para su propio beneficio. Es un hecho. Sucedió y sigue sucediendo. O qué alguien me explique que está pasando con @ElchuecoSuar? No te da vergüenza? — Micaela. (@micaelats) 22 de enero de 2019

