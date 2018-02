Alejandra Mora, secretaria general de Unter Cipolletti, aseguró que desde el Consejo Escolar les informaron que no hay presupuesto para solventar estos gastos y que, de hacerse efectiva esta medida, acompañarán a los papás “en todas las medidas que quieran realizar” para encontrar una solución.

Desde el gremio explicaron que hace más de dos años se creó la resolución 906 que establece que “el transporte corresponde únicamente a los chicos que viven en zonas de chacra y a las familias que hayan comprobado ante la Anses que no tienen los recursos necesarios para pagar el servicio”, pero que aún no había entrado en vigencia. Esto significa que aquellos alumnos que tengan domicilio en la ciudad deben ir a colegios que estén ubicados dentro de su barrio.

“Se trata de 24 chicos que no podrán viajar más a clases, pero lo que no se sabe es que esto va a afectar a todos los establecimientos rurales, que son alrededor de cinco. La razón por la que ellos eligieron este lugar no sólo es por la falta de vacantes en otras escuelas, sino también por el proyecto educativo, porque los papás están conformes, porque a los nenes les gusta; son motivos que nada tienen que ver con la distancia”, dijo.

Por su parte, el coordinador local de Educación, Roberto Pigual, afirmó que “no les van a sacar nada” y que simplemente están “aplicando la normativa que dice que los chicos del centro no pueden ir a una escuela de chacra porque es para la gente más necesitada”.

“Ellos tienen su radio y su escuela, pueden asistir ahí. El transporte es para gente con bajos recursos y de zonas de chacras o de montaña, porque se aplica en toda la provincia de Río Negro. Los padres vinieron a reclamarme y por eso estamos estudiando la situación. Ya me comuniqué con las autoridades de Viedma y estoy esperando que me contesten para saber cómo avanzar”, concluyó Pigual.

