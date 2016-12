Las consecuencias desgraciadas que dejó la pirotecnia en esta ciudad en Nochebuena, con un saldo de diez niños quemados, uno de los cuales perdió un ojo, tuvieron su rebote inmediato en el Concejo Deliberante. El debate en torno a la prohibición de los petardos en la ciudad sigue abierto y, por ahora, hay más controversia que consenso entre los ediles.

En diálogo con LM Cipolletti, la concejal María Alejandra Villagra consideró “un horror” lo que pasó en Cipolletti durante los festejos navideños y reiteró su voto en contra de la pirotecnia. “Estas son las consecuencias, y se pueden prevenir y evitar prohibiendo la pirotecnia”, afirmó muy sensibilizada por la problemática desde el inicio del debate, y con conocimiento de base si tuviese que apelar a su profesión de pediatra.

Por eso no dudó un instante en reiterar que la pirotecnia tiene que ser prohibida en su totalidad, una propuesta que pasó de la promesa oficial al archivo y sobre las fiestas volvió a la mesa de discusión.

“Esto ya estaba cantado”, sostuvo Villagra,l y consideró que “hay que tener en cuenta los datos de la realidad” cuando llegue el momento de legislar.

La edil prepara un proyecto que veta la actividad en todas sus facetas y espera debatirla con sus compañeros a principios de 2017.

No es la única que se inclina a favor de la pirotecnia cero. Miguel Aninao dijo que, en su opinión y a la luz de los últimos acontecimientos, “la pirotecnia no va más”. Fundamentalmente, por los daños que provoca para la salud humana.

Consideró que la actividad tiene que ser “regulada muy bien o directamente prohibida” y aclaró que, en medio de las controversias que suscita el tema, la afectación que se puede realizar a las ventas de los comercios es una cuestión secundaria. “Nadie vive de la pirotecnia”, sostuvo, aunque admitió que en ese punto el debate perdió el eje y comenzó a distorsionarse.

“Yo quiero una prohibición pero real, sincera y para todos, que no haga ningún tipo de concesiones a privados o en ocasión de realizar una fiesta nacional, por ejemplo”, manifestó Aninao, y más adelante completó la idea: “La salud tiene que ser lo más relevante”.

Una mala costumbre

Aún así, reconoció que no sólo hace falta una ordenanza, sino también un cambio de hábitos en la gente para evitar los efectos nocivos de la pirotecnia, ya que para el caso los menores de 18 años no deberían tener acceso, de acuerdo con la legislación vigente, y sin embargo los lesionados en Nochebuena no superaban los 12 años.

En ese punto, se acercó a la presidenta del cuerpo, María Elisa Lazzaretti, quien consideró que es una vieja costumbre difícil de erradicar a partir de la sanción de una norma, como ocurre con la tolerancia cero para el alcohol, y llamó la atención de los adultos: “Es su responsabilidad que los niños manipulen artefactos pirotécnicos”.

Lazzaretti, sin embargo, confesó: “La prohibición total no sirve porque ha quedado demostrado en Neuquén y Cinco Saltos que la Justicia avala los amparos de los comerciantes. Yo creo que hay que regular fuertemente su uso y realizar campañas de concientización. Pero mi opinión sola no cuenta, ya que buscamos el consenso con los otros ediles”.

Quieren una alternativa intermedia

La presidenta del Concejo Deliberante de Cipolletti, Marisa Lazzaretti, dijo que continuarán evaluando los pro y los contra, y otras posibilidades intermedias, como prohibir sólo los petardos y dejar afuera los de efectos lumínicos. Lazzaretti reconoció, además, que falta escuchar un poco más a los médicos y admitió que los hechos ocurridos en Nochebuena serán tenidos en cuenta. Pero dijo que también tendrán en cuenta el foro realizado este año, donde según ella los bomberos voluntarios aportaron estadísticas sobre este tema, según las cuales sólo el 3% de los accidentes en los que intervienen están vinculados con la pirotecnia.

10 chicos resultaron heridos por pirotecnia en Nochebuena.

El caso más grave fue el de un pibe de 11 años que perdió un ojo. Los otros nueve sufrieron quemaduras que no revistieron mayor gravedad. La cantidad de accidentes en la ciudad la noche del 24 superó ampliamente la media nacional.