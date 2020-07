Polémica en el Deliberante por la Ley Micaela

“Solicito su intervención en lo referido al tratamiento del proyecto de ordenanza que fue presentado el 6 de febrero”, pidió Pereira, y apuntó a Boschi quien preside la comisión que debe tratarla. Agregó que “la última comisión de Desarrollo Humano fue el 6 de mayo pasado y el tema no fue tratado”.

Expuso que el Concejo Deliberante en principio había acordado dar prioridad a los proyectos relacionados con la pandemia de coronavirus, pero que luego se empezaron a tratar todos los temas, a fines de mayo, motivo por el cual se reitera el pedido. “Es fundamental poder establecer la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública”, escribió Pereira.

Silvina Torres, directora del área de Familia y Prevención en Violencia de Género, dijo a LM Cipolletti que es urgente tratar este proyecto e implementarlo, porque la violencia atraviesa a todas las esferas y el Municipio no es ajeno.

“Es urgente empezar con este trabajo. La realidad es que esto no solo atraviesa a las personas que acceden a los programas, sino a todo lo que sucede al interior de la municipalidad. Hay que empezar por casa. Muchas personas sufren situaciones de violencia en sus ámbitos y en sus casas, y es urgente que esto arranque de una vez porque la erradicación de la violencia no puede esperar”, explicó.

Añadió que evidentemente el proyecto no está siendo del interés de quienes lo tiene que hacer. “Quizás piensan que hay otras cosas más importantes. No se tiene en cuenta el contexto, ni siquiera que todos los municipios se fueron sumando desde la adhesión provincial. Mantenerse al margen de esto es una actitud bastante necia”, criticó Torres.

Dijo que existe la ordenanza 370/19 que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género, y estaba bajo la órbita del área Mujer, pero no se sabe por qué nunca se aplicó. “En esa ordenanza no se menciona la adhesión la Ley Micaela, y es importante agregarlo para estar dentro de la red de municipios que adhirieron y poder articular con otros organismos. Además, son ordenanzas que se complementan, no es necesario derogar una para aprobar otra”, explicó.

El 29 de mayo el Concejo Deliberante habilitó la posibilidad de tratar cualquier proyecto sin necesidad de tener vínculo con la pandemia de coronavirus. Silvana Larralde, presidenta del cuerpo, fue quien lo permitió a través de una videoconferencia. Desde el Deliberante indicaron que hasta hoy no hubo pedidos formales de la comisión para su tratamiento.

La explicación de Flavia Boschi

En diálogo con LM Cipolletti, Boschi dijo que el 6 de mayo pasado llamó a reunión de Comisión y entre los temas estaban la Ley Micaela y la Asignación económica de emergencia para mujeres víctimas de violencia de género. “El proyecto de Ley Micaela no se pudo tratar porque el oficialismo la bloqueó: no querían debatir nada que no sea vinculado al coronavirus. La misma presidenta del bloque lo impidió, y estaba presente Pereira. Recién hace 10 días atrás permitieron discutir proyectos que no estén vinculados a la pandemia”, explicó la concejal.

“Me sorprende que me manden esta nota, con tono de preocupación. No entiendo si es una mala información entre ellos o qué. Llamé a Pereira y no me atendió. No sé a qué atribuirlo. Me cae bastante mal esta situación porque siempre tuve intenciones de trabajarlo, pese a que creo que sólo se trata del cambio de un título porque la misma ordenanza ya existe, y nunca se ejecutó”, cuestionó. Explicó que este nuevo proyecto sólo suma la palabra “adhesión” a la ley nacional, que es igual en la práctica a la aprobada en 2019 y que está vigente, pero que se necesita llevarla a la práctica.