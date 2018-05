Pocos reclamaron el boleto estudiantil

Pese a la polémica que suscitó el cobro extra que pagaron varios estudiantes que no accedieron a la tarifa diferencial de colectivo porque la implementación de la tarjeta SUBE se demoró, lo cierto es que ayer la ventanilla que el Municipio habilitó para gestionar los reclamos y resarcir económicamente a los damnificados lució prácticamente vacía. Y no porque no hubiese un empleado dispuesto a cursar el planteo.