Actualmente, el único imputado en la causa vive en la casa donde ocurrió el crimen.

Esta situación habría generado una primera pelea con violencia física días antes del trágico hecho para, finalmente, culminar con el ataque con un arma de fuego que terminó con la vida de Contreras. Según se pudo determinar, el hombre recibió un disparo en el tórax que resultó letal.

"El acusado no sufría necesidades económicas, tenía trabajo, no tenía a nadie bajo su cuidado y, sin embargo, lo ultimó sólo por el interés en la propiedad", sostuvo el fiscal.

Respecto de las pautas objetivas, el representante del Ministerio Público explicó que "el imputado cometió el hecho "por sorpresa" temprano por la mañana cuando abrió el portón de la vivienda y se aprovechó de la compañía de otra persona para cometer el crimen.

En la causa también fue imputado el hermano del autor del asesinato, pero fue absuelto por el beneficio de la duda. Este último habría manejado el auto en el cual escaparon.

Ademas, señaló que la víctima tenía una hija y que si bien su situación económica era precaria, siempre que podía ayudaba a su hija y estaba pendiente de su crecimiento. Finalmente, Pezzetta mencionó que en cuanto a los medios para cometer el delito, el hombre utilizó un vehículo para escapar de lugar raudamente, tuvo la colaboración de otra persona que no pudo ser identificada y que utilizó un arma de fuego la cual no estaba autorizado a portar.

El defensor particular, Pablo Barrionuevo, sostuvo que el imputado no tiene antecedentes, que cumplió con las pautas de conductas que le fueran impuestas en el marco del proceso y que no se habían acreditado los agravantes en la pena sostenidos por la fiscalía. Por esta razón, solicitó que la condena sea al mínimo legal, es decir, diez años y ocho meses de prisión efectiva.

El Tribunal de Juicio -integrado por los magistrados Julio Sueldo, César Gutiérrez Elcaraz y Sonia Martín- informó que dará a conocer el monto de la pena y procederá a la lectura integral de la sentencia el próximo lunes 10 de diciembre.

Allanamientos

Al día siguiente del asesinato se realizó una allanamiento en la vivienda del acusado en la cual se secuestró el arma de fuego del cual habría sido disparado el proyectil que mató a Contreras. La huella de un calzado en la escena del crimen fue otras de las principales evidencias que tanto el fiscal como el Tribunal de Juicio tuvieron en cuenta a la hora de declarar la culpabilidad del sujeto.

LEÉ MÁS

Dos hermanos cipoleños irán a juicio por el homicidio de Miguel Contreras

Sigue el misterio por el asesinato de Miguel Contreras, sin detenidos