Ayer se cumplieron dos años de la trágica madrugada en la que efectivos policiales detuvieron a Santiago, lo trasladan a la comisaría y muere de forma sospechosa adentro de la celda.

Nadie puede explicar como una persona adentro del calabozo, sin objetos contundentes, se puede autolastimar de esa manera.

Según explicó Claudia Olave, su esposa, ya existen pruebas para condenar a los culpables. "Santiago murió estando bajo custodia policial. Según consta de la autopsia el cuerpo presentaba 16 lesiones externas y 8 internas, similares a las de una golpiza. Tenía golpes en los ojos, cara, brazos, nariz, un corte profundo en los labios y en la cabeza. Además una lesión importante en el corazón. La hemorragia fue en el cerebro y es de origen traumático. Esto descarta la muerte natural que intentaron imponer en un primer momento", comentó Olave. Dijo que toda la información consta en el informe forense de la autopsia.

El estudio anátomo-patológico realizado en Neuquén, con profesionales asignados por el Poder Judicial, correspondió el origen de la muerte con una suceso traumático.

La viuda de Sagredo apuntó contra la Policía por la manipulación del calabozo en el que murió su esposo, ya que en el lugar se había encontrado en una primera inspección rastros de ADN, que en una segunda inspección ya no se hallaban producto de la pintura aplicada en las paredes.

"Tenemos fotos del antes y del después, y queda demostrado cómo manipularon la escena entorpeciendo la pericia que ya sabían que se iba a hacer. Pese a eso alcanzamos a recolectar mucha sangre que hasta la fecha no enviaron para analizar", cuestionó la mujer. Sumó que en 2016 hubo adulteración de documentos públicos. "Falsificaron el parte del libro de guardia de la Comisaría Cuarta. Hay horarios extraños, escritos raros, y estamos seguros que lo adulteraron la noche en la que murió", dijo Olave.

Existen pruebas suficientes para elevar la causa a juicio. No sé qué están esperando.

Le rayaron el auto el día del cumpleaños de Santiago

La viuda de Sagredo dijo que volvió a sufrir un hecho intimidatorio, y aunque no puede probarlo, cree que la misma policía de la Cuarta está detrás de todo esto.

"El 4 de de abril pasado iba en mi auto por el centro cipoleño alrededor de las 14. Los efectivos andaban en una camioneta policial, me seguían, y pasaban al lado mío mirándome de forma amenazante. Fueron varias cuadras, y uno de ellos había estado en la guardia la noche que murió Santiago. Luego llegué a mi casa y lo dejé estacionado en la calle. Horas más tarde, cuando voy al auto, encuentro que lo habían rayado. Me escribieron puta en la chapa", comentó la mujer.

Explicó que no cuenta con pruebas para acusar a nadie, pero dijo que fue muy extraño que coincidiera con la fecha de cumpleaños de Santiago. No es la primera vez que es víctima de intimidaciones ya que en otra oportunidad le arrojaron animales muertos a su domicilio.

No me van a asustar, no voy a abandonar la causa.

Auto de Sagredo

El hecho

Santiago Sagredo de 35 años ingresó detenido el 4 de abril del 2016 a la 1 de la madrugada. La fundamentación fue un alto grado de alcohol en sangre. El hombre murió adentro del calabozo producto de un aneurisma. Recién a las 3 recibió atención médica, una vez que había fallecido. La familia cree que algo traumático ocurrió antes, lo que le provocó la muerte.

La Justicia había asegurado que se trató de una muerte no violenta producto de un aneurisma. No presentaba signos de violencia.

LEÉ MÁS

Conmoción por muerte de detenido en la Comisaría Cuarta