En otro tramo de su alegato, la fiscalía solicitó "al Tribunal que analice el contexto de los hechos teniendo presente la perspectiva de género, en la relación desigual existente entre la víctima y el imputado, cuyas características esenciales de vulnerabilidad son su condición de mujer y ser menor de edad en el momento del hecho. Ella tenía apenas 13 años y él 25, cuestión que no fue contradicha por la defensa".

La acusación en contra del profesor es por los delitos de “abuso sexual por aprovechamiento de la inexperiencia sexual de la víctima agravado por haber sido cometido por el encargado de la educación y por resultar un grave daño en la salud mental de la víctima".

A su turno, el defensor particular apuntó que la prueba no era suficiente y que su representado debía ser declarado no culpable.

El hecho que involucra al profesor roquense generó una gran repercusión pública y pedidos de justicia por parte de algunas organizaciones sociales.