Piden 23 años para Chucky por matar a doña Mori

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público cipoleño, la parte acusadora tuvo presente a la hora de evaluar la pena “la violencia ejercida durante el hecho, la vulnerabilidad de la víctima y los antecedentes penales del sujeto”.

La audiencia se concretó ayer por la mañana y la fiscalía y la defensa se limitaron a realizar el pedido de castigo y a ofrecer sus argumentos. Pacheco no desconocía el desenlace debido a que fue condenado y esperaba desde hace tiempo la definición de la pena que deberá cumplir tras las rejas.

En el caso de Pezzetta, planteó la indefensión de la víctima y que se trataba de una mujer de 87 años con problemas de salud. De manera paralela recordó el informe del Cuerpo de Investigación Forense, que describió una brutal golpiza sufrida por la víctima.

Por otro lado, señaló que el imputado debería ser declarado reincidente por tercera vez y que a pesar de haber estado privado de su libertad y cumpliendo las condenas que pesaban en su contra, Pacheco continuó cometiendo delitos. “Él sabía perfectamente las consecuencias de sus actos. El Estado le ha dado la posibilidad de resocializarse y el condenado no lo entendió y siguió cometiendo delitos”, remarcó el representante de la fiscalía.

Mientras que el fiscal requirió casi la pena máxima, el defensor Nolivo se mostró sorprendido y consideró desmesurado el pedido de 23 años.

Desde la fiscalía se consideraron varios agravantes como las penas anteriores que cumplió Chucky Pacheco.

--> La defensa adelantó que lo impugnará

El veredicto del tribunal integrado por Álvaro Meynet, César Gutiérrez Elcaraz y Sonia Martín se conocerá la semana que viene y, según lo adelantado por la defensa, será impugnado. En este marco, deberá aguardarse una audiencia más, donde el representante legal de Roberto “Chucky” Pacheco expondrá su posición sobre el hecho y la responsabilidad del único condenado.

Para el defensor Sebastián Nolivo no se puede valorar que el acusado haya purgado penas efectivas anteriores y no se puede cargar sobre el imputado el hecho de no haberse resocializado.