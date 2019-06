Además, convocó al pueblo argentino a seguir "un camino de crecimiento, de unidad nacional y construcción humana compartiendo con el gobierno una visión capitalista, inteligente, pero que defienda la industria nacional y exporte". También mencionó que Vaca Muerta es "la respuesta a un futuro provisorio" del país.

En cuanto a su posible rol como vicepresidente, Pichetto aseguró que podrá "cumplirlo con responsabilidad, humildad, sabiendo cuáles son los límites y sin intervenir en la acción del poder".

Finalmente, y al respecto de su posición dentro de la política, indicó que será "la misma de siempre" porque "los espacios políticos necesitan de diversidad y construcción de opiniones".

"Yo siempre he sido un opositor democrático apoyando la gobernabilidad de Argentina, a diferencia de otros. A algunos les convenía que todo volara por el aire, pero a mi no. Siempre he tenido una visión institucionalista y respeto por el presidente", concluyó.

Pichetto anunció que renunciará a la jefatura del PJ

El senador Miguel Pichetto anunció que renunciará a la jefatura del bloque de legisladores del PJ a raíz de su decisión de acompañar al presidente Mauricio Macri como su compañero de fórmula.

"He conversado con muchos gobernadores de mi partido, anticipándoles mi decisión de carácter personal", aclaró Pichetto en conferencia de prensa desde el Senado.

