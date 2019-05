Pesatti: "Debemos presentar candidatos"

Pesatti no eludió el debate sobre la estrategia de Juntos ante las elecciones nacionales de octubre y anticipó que para él deben participar. “Nosotros debemos presentar candidatos, no podemos no tener representantes en el Congreso y tenemos que participar”, dijo el vicegobernador. Y agregó: “No sólo vamos a participar sino que vamos a ganar”.

“No solo vamos a participar sino que vamos a ganar. Hace ocho años que estamos gobernando y necesitamos fundar un espacio en el Congreso”, dijo Pedro Pesatti, Vicegobernador de Río Negro y vicepresidente de Juntos

“Hace ocho años que estamos gobernando y necesitamos fundar un espacio en el Congreso”, señaló Pesatti, quien ubicó a JSRN en la tarea de “reconstruir el país, junto a otras fuerzas del campo nacional y popular, porque será complicado gobernar y hay que tener capacidad de generar un movimiento político más allá de las preferencias electorales de octubre”.

Según aseguró, para los candidatos presidenciales “no alcanza con un frente electoral, se necesita un frente para gobernar y la situación del país obliga a generar ámbitos de encuentros”. Y destacó la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández, por seguir ese camino.

Pesatti destacó que el apoyo a Juntos Somos Río Negro que se palpa hoy en la provincia es aún mayor al del 7 de abril y por eso se mostró confiado en los próximos resultados electorales. “Hay mucho apoyo al rumbo y a las ideas sobre lo que hicimos en el gobierno en estos años”.

