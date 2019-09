“Bajaron unos cuatro o cinco oficiales que increparon de muy mala manera al conductor. Pidieron que nos identificáramos, lo hicimos. Cuando manifesté educadamente que no estábamos haciendo nada que infrinja la ley y que por mi oficio actual como comunicador en el diario digital VientoSur Noticias tenía contacto regular con el comisario Erik Henríquez, el único efectivo que se identificó como oficial Flores lo interpretó como una provocación. Me dijeron, en textuales palabras: Qué te haces el abogado y el periodista”, relató el joven.

Segundos después, el personal le pidió que se bajara del auto, por lo que Carrasco inició una grabación de audio con su celular para dejar constancia de lo que estaba ocurriendo.

Al respecto, detalló: “Cuando abrí la puerta me bajaron a los empujones, me pusieron contra la camioneta, me cachearon en busca de mi celular, que había escondido en mi calzoncillo largo y se deslizó sin querer hacia la pierna, por lo que no lograron encontrarlo. Me golpearon en los pies, en las costillas, me redujeron violentamente sin que oponga resistencia, me tiraron al suelo, me pusieron una bota en la garganta aplicando presión hasta casi asfixiarme mientras me pedían el celular”.

Carrasco se negó a entregar el dispositivo y fue en ese momento en el que sintió golpes en la cara; boca, pómulo y ojo derecho. “No sé si con el pie o con las manos. Me levantaron, dejaron ir a mis dos amigos y a mi e llevaron detenido por supuesto disturbio en la vía pública y resistencia a la autoridad. Me tuvieron detenido desde las 6.30 hasta las 13. Durante ese tiempo nunca me revisó un médico policial ni tampoco me dieron agua y comida, tampoco me dejaron comunicarme con mi familia o algún asesor legal”, sentenció.

Por su parte, el periodista mencionó que solicitó hablar con el comisario Erik Henríquez en reiteradas ocasiones, pero que las respuestas sólo fueron “provocaciones verbales”, las cuales quedaron registradas en un video que capturó con su celular y que ya fueron presentadas en la fiscalía cipoleña.

Tras la denuncia, fuentes judiciales confirmaron que se secuestró el libro de guardias y el libro de detenidos de la comisaría de Catriel, se solicitó un informe en el que las autoridades policiales expliquen el motivo de la detención y recibieron las evidencias documentales –fotos y audios- que aportó el denunciante.

La respuesta de la Policía de Catriel

A través de un breve comunicado de prensa, la Policía de Río Negro indicó que puso a disposición de la Justicia “todas las actuaciones relacionadas a una intervención policial realizada en la madrugada del pasado domingo en la ciudad de Catriel”, la cual fue denunciada por un “vecino” por el “supuesto accionar indebido de los uniformados”.

“En tal sentido, se destaca que las actuaciones contravencionales se encuentran bajo la órbita del Juzgado de Paz local, en el marco de la cual obran certificaciones médicas, testimoniales, además, medidas de prueba que determinen las circunstancias de los hechos investigados”, continuaron.

Finalmente, aseguraron que, “independientemente de lo actuado por el Juzgado de Paz y Fiscalía correspondiente, desde la institución se dispuso el inicio de una investigación administrativa interna con el fin de deslindar responsabilidades del personal interviniente”.

