Perdió a su hija y su pareja en un vuelco y se mató por la culpa

El miércoles se realizó una audiencia en la que el juez Gustavo Ravizzoli avaló el pedido de la fiscalía y dictó el correspondiente sobreseimiento tras el suicidio.

“Se lo acusa de haber causado la muerte de Julia Moyano, de 41 años, y de su hija de 7, como consecuencia de la conducción imprudente de un vehículo”, indicó el fiscal Marco Lupica Cristo, durante una audiencia del 18 de mayo.

En esa oportunidad, el hombre, que aún tenía un cabestrillo en el brazo izquierdo, fue acusado por homicidio culposo, agravado por haber resultado dos víctimas fatales, y por exceso de velocidad.

p12-pieza-policiales.jpg

La fiscalía lo acusó de homicidio culposo por ambas muertes. Ahora fue sobreseído

“Quizás si la Justicia no hubiera llegado a la acusación, no habría contribuido en algún punto a profundizar el estado de depresión en el que el señor se encontraba inmerso, que lo llevó en definitiva a poner fin a su vida”, señaló la defensora Natalia Peloso, y luego sostuvo que no tenía objeciones frente al pedido de sobreseimiento, ya que, aclaró, no cabía otra solución.

La defensora hizo referencia a los criterios de oportunidad que establece el código: “Se podrá prescindir total o parcialmente del ejercicio de la acción penal o limitarla a alguna de las personas (...) cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave, que torne innecesaria y desproporcionada la aplicación de una pena”.

“Entiendo que si estamos dictando el sobreseimiento como acto conclusivo es porque hubo una formulación de cargos. La fiscalía deberá tomar nota de este tipo de sucesos de eventos para ulteriores casos”, dijo Ravizzoli en alusión a la pena natural que sufre una persona en estas tragedias.