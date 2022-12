Peralta lidera el Campeonato Argentino de Ajedrez en Bariloche

Por su parte, Mareco también empató frente a Pichot, lo que lo coloca como escolta a media unidad. También se encuentran con dos puntos los Grandes Maestros Diego Flores y Leandro Krysa, y el Maestro Internacional Pablo Acosta.

Flores arrancó el torneo con 2 puntos sobre 2, pero se encontró ante el joven Maestro Fide Joaquín Fiorito (1,5 puntos), quien -haciendo una gran partida- logró derrotarlo en 37 jugadas, mientras que Krysa y Acosta derrotaron a los GMs Sorin y Valerga respectivamente.

Ajedrez

Por otro lado, el GM Federico Pérez Ponsa comenzó discretamente y aún no se encontró con la victoria, ya que dividió el punto primero contra el GM Diego Valerga y luego contra el MF Juan Manuel Gaitán.

La clasificación se encuentra de la siguiente manera: Peralta 2,5 puntos; Flores, Krysa, Mareco y Acosta con 2 puntos; Perez Ponsa y Fiorito con 1,5 puntos; Pichot, Valerga, Gaitan y Sorin con 1 punto; y Paveto con 0,5 puntos.

Por la cuarta ronda, el fixture propone como plato fuerte el encuentro entre Flores y Peralta, y se completa con los enfrentamientos entre Perez Ponsa vs Krysa, Acosta vs Mareco, Paveto vs Pichot, Sorin vs Fiorito y Valerga vs Gaitan.

El certamen es organizado por la Federación Argentina de Ajedrez en conjunto con la Secretaria de Estado de Cultura de Río Negro.