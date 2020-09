Perales: "Nos vamos a tener que acostumbrar"

Cuando se detuvo la actividad deportiva en el país, Perales estuvo un par de meses en Buenos Aires y luego pudo viajar a Cipolletti, donde sobrellevó el confinamiento cerca de sus seres queridos.

“Estuve cuatro meses en Cipolletti, me sirvió un montón porque hace mucho tiempo que no estaba tanto tiempo con mi familia y porque podía entrenar bastante mejor que acá”, contó el ex defensor central del Club Cipolletti.

Volver al ruedo

Ayer fue el turno del equipo bohemio para regresar a los entrenamientos, aunque la categoría todavía no tenga una fecha para volver a la competencia, ni tampoco la forma de disputa en la que se resolverá la temporada, que llevaba 20 fechas jugadas y le restaban 10 partidos para terminar la fase de grupos.

“Tenía ganas de volver a los entrenamientos, ya había pasado mucho tiempo, había muchísimas ganas de empezar, pero bueno, tampoco empezamos en el mejor momento y por ahora no nos exponemos mucho porque casi no tenemos contacto, pero más adelante sí se puede complicar si sigue todo igual. Y ni hablar si empezamos a jugar, pero bueno, los que deciden si se juega o no, no somos nosotros”, sostuvo.

Para el cipoleño, la motivación por obtener el ascenso está intacta en el plantel de Atlanta. “Nosotros estamos convencidos de que tenemos que jugar para ascender, así que pensamos en eso, pero tampoco sabemos cómo ni cuándo va a ser eso”, sostuvo el futbolista de 25 años.

Perales fue realista respecto de “la nueva normalidad” y reconoció que deberán acostumbrarse a trabajar con todas las medidas sanitarias ya que el funcionamiento de la disciplina así lo requiere.

“Nos vamos a tener que acostumbrar a este contexto, a que va a ser como en los entrenamientos, sin juntarse y con todos los cuidados, eso no va a cambiar por un tiempo largo seguro”, concluyó.

Sin fecha de retorno ni forma de disputa

Los 32 clubes de la Primera Nacional, entre el jueves y ayer, volvieron a los entrenamientos en distintos puntos del país, con la excepción de los jugadores que se verificaron contagiados de coronavirus durante los testeos que se realizaron el fin de semana pasado.

Con varios bosquejos de campeonato dando vueltas, sin fecha concreta, ni siquiera tentativa de retorno a las competencias, y un reclamo internacional realizado al TAS por San Martín de Tucumán (tiene un plantel diezmado para volver), la primera categoría del ascenso fue la segunda en retomar las prácticas (después de los equipos de primera división), con ajustados protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus.

Tigre, equipo del cipoleño Néstor Moiraghi, fue el que volvió anticipadamente, el 10 de agosto, por su participación en la Copa Libertadores.