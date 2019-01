Por eso, si la comuna decidiera cargar esa diferencia de plata en los boletos de colectivos, su valor necesariamente se dispararía de forma considerable.

La cuenta que hace Aquiles Trasarti sobre la estructura de costos que maneja, le da un pasaje a 47 pesos. “Eso no es viable, son tan pocos los pasajeros que pagan una tarifa plena, que no hay forma”, reconoció el empresario.

En el Municipio no tienen claro cómo llega la empresa a ese número. El viernes hubo un encuentro para analizar el costo, del que participaron Trasarti, el titular de Fiscalización, Aldo Mildenberg, y el intendente Aníbal Tortoriello. Mañana habrá una nueva reunión para intentar definir los pasos a seguir.

Pehuenche mantiene conversaciones diarias con funcionarios municipales, pero hasta la fecha no hay definiciones. Lo único que está claro es que de 20 millones de pesos de subsidio, en 2019, lo que pondrá la Provincia son doce cuotas consecutivas y fijas de 708 mil pesos mensuales (8,5 millones de pesos al año). El gobierno nacional aportará otra parte (el 20% del subsidio de 2018) y el 40% restante es una incógnita.

Trasarti le sugirió al Ejecutivo municipal dos “posibles salidas”: que pague el boleto estudiantil o que saque la plata que hace falta de lo que se recauda por el estacionamiento medido.

El directivo de Pehuenche aseguró que el dinero “faltante” por mes supera los 666.000 pesos que surgen en base a los porcentajes mencionados en la negociación. “Yo no sé de dónde van a sacar 800 mil pesos por mes para pagar el subsidio, pero no creo que tengan un problema grave ni se les vaya mucho el presupuesto por 800 mil pesos. Mucho menos si consideran otros municipios como Roca y Bariloche, donde los subsidios son de 3 y 7 millones de pesos mensuales. Si quieren, le pueden encontrar la solución a esto”, consideró el representante de Pehuenche.

El Municipio no quiso trasladar la parte que le toca de subsidio a la tasa de los contribuyentes. Debía crear el ítem especial por ordenanza antes de aprobar la tarifaria y no lo hizo.

“Acá la pelota la tiene el Municipio, yo no tengo nada claro ni me dieron ninguna respuesta”, expresó Trasarti, quien al mismo tiempo confesó que está muy preocupado por lo que acontece, en un contexto francamente difícil.

“Si no ponen la plata que hace falta, vamos a ver qué hacemos, porque no podemos pagar sueldos. Estamos preocupados, lo hablamos con el sindicato”, contó Trasarti. Y advirtió que no descarta presentar el preventivo de crisis.

