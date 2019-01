El boleto para viajar a Neuquén costará $24,50

La cifra de $24,50 corresponde al boleto mínimo entre las dos ciudades, al trayecto de centro a centro. Para otras secciones habrá montos mayores. Además, cabe recordar, por ejemplo, que Ko-Ko tiene servicios como el expreso que cuestan más.

Trasarti destacó la determinación del ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, de mantener el nivel de los subsidios para Pehuenche y para Ko-Ko en sus recorridos interurbanos e interprovinciales. En la práctica, esto permitirá que los montos no se disparen a cifras mucho mayores.

“Provincia ya resolvió las nuevas tarifas para Río Negro y Nación las interprovinciales. Dietrich mantiene los subsidios para Pehuenche y Ko-Ko en lo que le corresponde”, dijo Federico Trasarti, Propietario de la empresa de ómnibus cipoleña Pehuenche

En otro plano, el empresario está a la espera de lo que resuelva el Municipio en relación con la nueva suba de la tarifa urbana, donde resta resolver el porcentaje que será subsidiado. Trasarti indicó que el gobierno ya cuenta con la información “hasta con centavos” de lo que pondrá Provincia, pero no hay claridad sobre la parte que asumirá la comuna. El valor local será mayor para los usuarios cuanto menor sea el subsidio final.

25.000.000 de pesos podría deberle el Municipio a Pehuenche.

El empresario Federico Trasarti dijo aceptar las críticas pero no la ignorancia. Por eso indicó que si recurriera a la Justicia y reclamara la cabal ejecución del contrato local, podría exigir esa cifra, y más.

Por otro lado, manifestó su malestar contra la persona que denunció públicamente que Pehuenche debía más de $380.000 en multas. Dijo no conocerla pero la calificó de “ignorante” por no informarse exhaustivamente antes de hablar. Precisó que de aquel total su firma ya había pagado unos $200.000. Además, expresó que la empresa siempre ha tenido buena voluntad hacia el Municipio y la población. Por ejemplo, hace años que el boleto estudiantil no se cobra al 50% del pasaje común como estipula el contrato de concesión.

LEÉ MÁS

Villagra y Aninao, las dudas en el oficialismo

Los cipoleños elegirán intendente en una fecha complicada