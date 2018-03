Paro de mujeres y marcha por las calles del centro cipoleño

A través de una conferencia de prensa, la Asamblea Ni Una Menos de Cipolletti comunicó las actividades que mujeres de diferentes organizaciones realizarán en la ciudad. Desde las 16:30 convocan a todas a concentrarse en la plaza San Martín para iniciar con la producción de la cartelería y las banderas para la movilización que tiene previsto recorrer las calles del centro a partir de las 18.

Los principales sindicatos de la provincia acordaron llevar a cabo una jornada de paro “efectivo”, esto quiere decir que podrán no asistir a sus lugares de trabajo para participar de las actividades. Además, informaron que quienes no puedan ausentarse, tendrán la posibilidad de utilizar un lazo violeta para visibilizar en el ambiente laboral la causa. También pidieron a las mujeres de la ciudad que por hoy no se realicen las tareas cotidianas que no son reconocidas ni remuneradas, y se pide a los varones y compañeros estar atentos y colaborar para que ellas puedan asistir a las convocatorias.

La Universidad Nacional de Río Negro, en todas sus sedes del Alto Valle, realizará jornadas de charlas y debates de género. En Cipolletti la actividad está convocada para el próximo 15 de marzo a las 19 en el edificio de Artes Visuales, ubicada en España 750. Allí se llevará a cabo la jornada por los Derechos de las Mujeres, a cargo del docente Roberto Samar. La entrada será para todo público y con acceso gratuito.

Mientras que hoy, el Municipio realizará una edición especial del Paseo Culturales. Será en el parque del ferrocarril. Con un marco más de celebración que de otra cosa, la jornada se desarrollará bajo el lema “con letra de mujer”. En la calle Fernández Oro, a la altura de Brentana las actividades iniciarán a las 19 con el reconocimiento a mujeres destacadas. Actuarán el Trío Encauce, Rodrigo Guaru y Danzas de Oriente.