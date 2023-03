El ministerio de Trabajo desmintió que no se haya notificado la conciliación obligatoria por el conflicto salarial docente y advirtió que la Unter pone en riesgo su personería gremial al no acatar la decisión. Jorge Stopiello, titular de Trabajo en la Provincia, advirtió además que el sindicato no cumplió con los plazos estipulados para que el paro sea legal.

Como la conciliación obligatoria se determinó por la noche, no hubo entrega en mano de la resolución. Stopiello detalló que se pegaron los documentos en el frente de las seccionales algo que "habilita el Artículo 141 del Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación".

conciliacion obligatoria unter.jpg

El titular de la cartera laboral cuestionó duramente la determinación del gremio que mantener el paro. "Escuché opinar a varios dirigentes, pero la conciliación obligatoria no es una medida opinable o que la pueda discutir un congreso. Es un arma prevista en la ley, que no está sujeta a la evaluación de las partes. De continuar este desconocimiento de la norma no nos queda otra que iniciar un sumario y enviar al ministerio de Trabajo de la Nación que evalúe la continuidad o no de la personería gremial", advirtió.

Por otro lado, Stopiello aseguró que la medida de fuerza no cumple con los requisitos legales. "También les notificamos que se pusieron al margen de la legalidad. Han violentado la norma, porque más allá de la declaración de días de paro, tienen la obligación de notificar 48 horas antes del inicio de la medida de fuerza" y no se cumplió.

"Es un plazo que sirve para prepararse y ellos esto no lo respetaron porque declararon la medida de fuerza para este miércoles. Voy a abrir un sumario, esto tiene una penalidad económica".