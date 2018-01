El alarmante descubrimiento fue esta mañana en un barrio ubicado detrás del galpón de empaque Acuario cuando el nieto menor de la dueña de la vivienda, Viviana, encontró a la pequeña araña merodeando por las paredes.

Pánico en Fernández Oro por la aparición de una viuda negra Gentileza

"Acá están mis nietos y es un peligro. Le dimos aviso a la Municipalidad y después la llevamos a analizar", contó la vecina en diálogo con medio regional.

Por otra parte, está segura que la presencia del arácnido está ligada de manera directa a un galpón abandonado que está en cercanías a las casas y que, a pesar de estar repletos de yuyos, nadie los limpia. Al respecto explicó: "Ya pedimos a las autoridades que se muevan y fumiguen el sector. Hay que alertar y estar atentos".

¿Cómo identificar a una viuda negra?

Son arañas que no miden más de 12 milímetros, son negras con una mancha roja o anaranjada en el lomo y están acostumbradas a estar en el exterior, en zonas oscuras y húmedas. Sin embargo, es posible encontrarlas en el suelo. No son agresivas y sólo pican si se sienten amenazadas.

La viuda negra es considerada la araña más común de importancia sanitaria junto a las arañas de rincón.

¿Qué hacer ante una picadura?

No importa si se tiene la certeza o si existen dudas con respecto al origen de la picadura, es esencial recibir atención médica y mantener la calma. Si bien el veneno no es mortal, puede causar trastornos si no se recibe tratamiento.

Es importante mantener elevada la parte del cuerpo que fue picada sin tocarla ni aplicar cremas u otras lociones. Lo primordial es ir al hospital más cercano para recibir los primeros auxilios y controlar el venero.