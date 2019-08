"Si me pinchás, me exponés y me dolió, yo me paro y me voy a mi casa”, recalcó luego de ver un segmento del envío que conduce el Pollo Álvarez donde Neumann le hizo un pase de factura tras criticar a Gabo Usandivaras por chicanearla con la frase "¿Cuál es tu concepto de macho? ¿El que come palta en un motorhome?", en referencia al escándalo que protagonizó con Benjamín Vicuña y la China Suárez. "Fue un golpe bajo innecesario de algo personal que no tenía nada que ver con el tema. Aunque uno mismo no lo aplique.. cuando lo ve en el otro", dijo Nicole haciendo referencia implícita a la entrevista en Pampita Online en la que su colega la incomodó con preguntas sobre su separación de Cubero.

“Esto es como un juego. Ella dice, yo contesto, los portales lo levantan… Me voy a quedar callada, mejor”, afirmó Pampita luego de escuchar a Nicole en Nosotros a la mañana.

Cuando sus panelistas le pregntaron si no cree que Marcelo Tinelli podría poner paños fríos en los cruces que se dan en Showmatch, en vez de fogonearlos o incentivarlos con sus preguntas o comentarios, Pampita dijo en forma tajante: "Estamos ahí porque queremos estar, elegimos estar ahí, sabemos de qué se trata. Es el formato del programa".

De todos modos, la participación de Nicole aún no está confirmada. Ella misma se encargó de aclarar en Nosotros a la mañana que el lunes no estará porque se tomará unos días de vacaciones con sus hijas.

"No sé si finalmente voy a estar en esta ocasión. Me avisaron ayer y yo tenía un viaje programado con mis hijas. Se está definiendo si el jueves y viernes de la semana que viene".

Luego de que Tomás Dente se refiriera a la expectativa que hay en torno a verlas juntas nuevamente, Nicole comentó picante: "Va a estar bueno el impacto visual, ¿no?".

