Palmieri: "Es un fallo extraño, arbitrario e incompleto"

Al explicar por qué a su criterio el fallo es “más político que técnico”, sostuvo que “el Artículo 175 que habla sobre le reelección es muy cortito y claro; y su primera interpretación debería ceñirse a la letra expresa de la norma. Plantea solo dos limitaciones: ser reelecto una sola vez, o sea volver a ser elegido para un mismo cargo (que con Weretilneck como gobernador todavía no ocurrió), o sucederse recíprocamente gobernador y vice (cuestión que claramente tampoco ha ocurrido)”.

“Sin ser abogado, basta sólo recurrir a la definición del diccionario del término reciproco, que habla de una correspondencia mutua y bilateral de una persona con otra” para darnos cuenta fácilmente que entre Carlos Soria y Alberto Weretilneck esto no ocurrió. No hubo (y lamentablemente no pudo haber) una sucesión reciproca entre Soria y Weretilneck en los cargos de Gobernador y Vicegobernador, y viceversa”, precisó.

