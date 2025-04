Video: la irresponsable y riesgosa maniobra de un grupo de turistas en el Salto del Agrio

Turistas en el Salto del Agrio.PNG

Este tipo de situaciones, lamentablemente, se repiten con frecuencia en el Salto del Agrio, un lugar que, por su belleza y singularidad, atrae a turistas de diferentes puntos del país y del mundo. Sin embargo, también es un sitio extremadamente vulnerable, cuya conservación depende de la colaboración de todos: residentes, autoridades y visitantes.

Un entorno natural único y frágil

El Salto del Agrio es un bien natural patrimonial de enorme valor, no solo para la provincia de Neuquén, sino para todo el país. Como explicaron autoridades locales en declaraciones a LMNeuquén, este sitio es "uno de nuestros bienes naturales patrimoniales más difundidos, y, a la vez, frágil y único". Su génesis volcánica, su geología, sus colores y minerales, así como los aspectos de biodiversidad que lo caracterizan, son elementos que lo hacen inigualable en el mundo.

"Sus rocas con pasado de lava, sus colores y minerales, su génesis volcánica, con interfases de hielos, nos recuerdan la inmensidad de la naturaleza y lo pequeños que somos", señalaron. El Salto del Agrio no es solo un paisaje impresionante, sino que también alberga plantas nativas y especies de fauna endémica, haciendo de este entorno un lugar de vital importancia para la conservación de la biodiversidad local.

Turistas en el Salto del Agrio 2.PNG

Además, los vecinos de la zona detallaron que los amaneceres y atardeceres que pintan los cielos de púrpuras, naranjas y rosas son momentos indescriptibles que reflejan la magnitud de la naturaleza en su estado más puro. El viento, la nieve y las heladas que crujen, reflejan una belleza salvaje e incontrolable, y la atmósfera misma del lugar invita a la contemplación y el respeto.

Por ello, Verónica García, Licenciada en turismo, guía de turismo, docente y una de las gestoras del Proyecto comunitario Geoturismo como herramienta para el desarrollo local sustentable, hizo un llamado a todos los turistas que visitan el Salto del Agrio: "Te invitamos a conocerlo y disfrutarlo, a llevarte sus aromas, su tiempo y sus texturas en el rostro, los sentires en la piel. A sorprenderte, emocionarte, conectar. A cambio te pedimos, simplemente, respeto por este lugar y su comunidad".

La irresponsabilidad de algunos turistas y el daño irreparable

Los turistas que decidieron bajar por senderos no habilitados no solo desoyeron las indicaciones claras y visibles que existen en el lugar, sino que además incurrieron en un comportamiento irresponsable que pone en riesgo su propia vida, la de otras personas y la de todo el ecosistema. No es un hecho aislado: la cartelería, visible y accesible, lleva años advirtiendo sobre los peligros y las consecuencias de descender fuera de los caminos habilitados.

Turistas en zonas prohibidas del Salto del Agrio

"La cartelería está. Es clara y contundente. Tiene uno o varios fundamentos, que ya hemos explicado infinidad de veces", dijo Verónica.

Entre los riesgos más graves se encuentra la seguridad de los visitantes, que se ve comprometida al no contar con señal de celular en la zona. Esto hace que, en caso de accidente, el aviso y rescate sean extremadamente difíciles y lentos. "Una ambulancia, promedio, entre que recibe el aviso, se organiza y llega, tarda unas dos horas. Si el accidente es grave, la asistencia no llega", advirtió Verónica.

Este tiempo de espera es crítico, ya que el terreno es escarpado y el acceso es complicado. Además, los costos logísticos y los recursos médicos necesarios para realizar un rescate en un entorno tan remoto son elevados.

Además, hay otro aspecto que no se puede ignorar: el daño ambiental. Cada visitante que baja por un sendero no habilitado genera un impacto directo en el entorno, que ya de por sí es frágil. El daño a la flora, fauna y al suelo volcánico es irreversible. Los turistas que no respetan las normas no solo se exponen al riesgo de un accidente, sino que contribuyen a la degradación de un patrimonio natural que pertenece a todos. "Cada pisada fuera de los caminos habilitados genera daños y contribuye a la acumulación de basura. Esto es algo que no podemos permitir", añadió Verónica García.

Turistas en el borde del Salto del Agrio.jpg

El sistema de control está colapsado

Un problema adicional que agrava la situación es la falta de recursos para el control adecuado del área. El cuerpo de Guardaparques del Área Natural Protegida Copahue lleva más de un año sin vehículo, lo que les impide cumplir con sus tareas de patrullaje y vigilancia. Este hecho ha dejado al Salto del Agrio, y a muchos otros espacios naturales, sin la protección necesaria para evitar accidentes y daños ambientales.

"Lo que hoy no cuidemos, se daña, degrada, desaparece, muere", fue el contundente mensaje de las autoridades locales. "Pedimos una pronta intervención para que el daño que está provocando la falta de control se frene. Queremos conservar este lugar para las futuras generaciones", concluyeron.

El Salto del Agrio es un tesoro natural, pero también es un espacio vulnerable que requiere la colaboración de todos para su conservación.