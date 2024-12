Video: dueño de balneario de Mar del Plata indignado con los argentinos que viajan a Brasil

El hombre también apuntó contra la infraestructura del país vecino: “No tienen baños,ni servicios . Vi un video donde hay un menú de 8000 pesos, es feijoada. Guiso de porotos con 40 grados. ¿Por qué no venís a comer polenta acá?”.

Con el balneario de fondo en la imagen, Di Giovanni fue por más: “¿Se ponen más contentos con eso? Sin baño… porque no tienen baños, ni hospitales, ni servicios. Se les nota mucho que no son argentinos y no quieren a nuestro país”.

Balnearios argentinos vs Brasil.mp4

“La Costa Atlántica tiene de todo para todos, para todos los bolsillos. Hay lugares que están regalados con servicios para toda la familia”, aseguró el empresario y cerró el video con una frase irónica: “Primero, Argentina; primero, nosotros. Esta temporada la vamos a romper. Un beso grande a los que están en Brasil, quédense allá”.

Horas después, en diálogo con el medio local Radio Brisas, Di Giovanni consideró que “hay una campaña” en contra de que se veranee en Argentina y aseguró que “voy a dar pelea por Mar del Plata, por la costa argentina y por el país”.

El empresario indicó que el año pasado se pagaba 30.000 pesos un día de carpa en un balneario y este año el valor será desde 50.000. “Pareciera que están en contra o quieren instalar de que estamos caros”, señaló.

image.png

Según expertos, la devaluación en Brasil será lapidaria con el sector turístico

La devaluación que llevó al dólar a seis reales, el mayor valor desde 2020, podría impactar negativamente en varios aspectos a la economía argentina. El real perdió 2,6% en noviembre, algo, entre otras cosas, impulsado por un ajuste en ese país que incluyó un fuerte recorte de gastos.

Los analistas advierten que un impacto negativo podría sentirse en el turismo, ya que la devaluación brasileña hizo que hoy sea más barato viajar a Brasil para los argentinos. Y para el próximo verano los precios en dólares serán menores en los rubros asociados a las vacaciones, como hotelería, gastronomía y entretenimiento. Esto deja mal parado al turismo local.

En este contexto, es esperable que la salida de divisas por turismo emisivo aumente entre diciembre y febrero: es decir, son gastos que los argentinos harán afuera en vez de adentro. A esto se suma que habrá pocos brasileños dispuestos a vacacionar en Argentina, que para ellos está más cara. Así, aumentará el déficit de la balanza turística, que este año cerrará con un rojo de US$ 8.000 millones.