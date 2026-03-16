Con solo 12 tapitas hacen anteojos gratis para quienes no pueden pagarlos

Una fundación recicla tapitas plásticas y las transforma en marcos de anteojos que luego entrega sin costo a personas sin acceso a salud visual.

La fundación integra en un mismo circuito reciclaje, producción y acceso a la salud, aplicando el concepto de economía circular. Foto: Gentileza.

Un gesto tan simple como guardar tapitas plásticas puede terminar cambiándole la vida a alguien. Con apenas 12 o 13 tapitas , una fundación logra fabricar el marco de un par de anteojos que luego entrega de manera gratuita a personas que no pueden acceder a ellos.

La iniciativa es impulsada por la Fundación Boreal , que convirtió un residuo cotidiano en una herramienta concreta para ampliar el acceso a la salud visual.

El proyecto forma parte del programa Promover Salud , centrado en la atención oftalmológica. En los últimos años la organización ya donó miles de anteojos a personas en situación de vulnerabilidad, pero en 2025 dio un paso clave: logró construir su propia fábrica de marcos reciclados.

Gracias a este sistema, la fundación integra en un mismo circuito reciclaje, producción y acceso a la salud, aplicando el concepto de economía circular.

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“Transformar tapitas en marcos es convertir un residuo en una herramienta que mejora la calidad de vida de una persona”, explicó Cristian Mur.

Cómo se transforman las tapitas en anteojos

El proceso comienza con la recolección de tapitas plásticas. Luego se clasifican por color, se lavan y se trituran hasta convertirse en materia prima.

Después se funden y se inyectan en matrices que dan forma a los marcos. Una vez terminado el proceso de acabado y ensamblado, los anteojos pasan al laboratorio óptico donde se colocan los cristales según la receta de cada paciente.

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El resultado final es un anteojo completo y listo para ser entregado gratuitamente.

Un proyecto con triple impacto

La iniciativa genera beneficios en varios frentes al mismo tiempo. Por un lado, reduce residuos plásticos y promueve el reciclaje. Por otro, amplía el acceso a la salud visual para personas que no pueden costear un par de anteojos. Además, impulsa trabajo local en la fábrica donde se producen los marcos.

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Desde la fundación destacan que cada marco representa una oportunidad concreta para que alguien pueda estudiar, trabajar o desarrollar su vida cotidiana con una mejor visión.

Cómo sumarse a la campaña

La campaña también busca generar conciencia sobre el reciclaje y promover cambios de hábito en la sociedad. Familias, escuelas, empresas e instituciones pueden participar recolectando tapitas y acercándolas a los puntos de recepción.

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Las donaciones se entregan en las sedes de la fundación en Tucumán, Salta, Mendoza, Santiago del Estero y Córdoba.

La propuesta demuestra que la economía circular no es solo una idea teórica: también puede convertirse en una solución real que reduce residuos y mejora la vida de miles de personas.